Google lança doodle interativo para desejar feliz Dia dos Pais

Para comemorar o Dia dos Pais, o Google lançou neste domingo uma ferramenta em que é possível montar um cartão de parabéns digital e enviá-lo por email, Twitter ou Facebook. Para montar o presente, basta acessar Google.com e clicar no design especial que a empresa criou para seu logotipo, conhecido como Doodle.

O cartão pode ser enfeitado com objetos tradicionais de artesanato, com ícones que lembram a textura de materiais reais.

Depois de clicar no Doodle, basta esperar a tela carregar e um cartão em branco aparecerá. No canto esquerdo, é possível mudar as cores de fundo e usar a ferramenta borracha que corrigir alguma errinho.

Embaixo, há uma espécie de menu com diversas opções para serem feitas as colagens, como corações, estrelas, folhas e flores.