Cuidado: não publique certificado de vacinação da covid-19 nas redes sociais

A animação quando um indivíduo recebe uma vacina contra o novo coronavírus é tanta que, em alguns casos, as pessoas têm postado fotos confirmando que foram vacinadas – quase como publicar uma foto de um livro no feed do Instagram ou uma foto dos parentes no Facebook. No entanto, a situação, que parece inofensiva, é extremamente perigosa.

Isso porque, no cartão de vacinação, dados sensíveis das pessoas podem ser expostos, como o nome completo do cidadão, a unidade onde a vacina foi aplicada, a data da vacinação, lote utilizado, qual foi a empresa cuja vacina foi administrada e a data quando a segunda dose deverá ser tomada. Segundo o PDK, escritório de advocacia especializado em proteção de dados, "em mãos erradas, essas informações podem gerar diversos riscos".

Um deles é a falsificação de cartões de vacinação. Com a foto do cartão, qualquer pessoa pode usar o Photoshop para fazer alterações e colocar o próprio nome nos espaços, além de, é claro, utilizar os dados expostos para outros golpes.

Assim como publicar fotos do RG, CPF ou qualquer outro documento que exponha seus dados sensíveis, divulgar a sua carteirinha de vacinação não é uma boa opção – e pode trazer consequências graves.

Saiba quais dados pessoais você nunca pode divulgar publicamente na internet: