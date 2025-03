Conheça a Taara, empresa incubada pelo Google que busca competir com a Starlink

A empresa de internet baseada em feixes de luz Taara está saindo do incubador da Alphabet “moonshot” e pretende competir com a Starlink, de Elon Musk, informa o Financial Times. A Alphabet terá uma parte minoritária da Taara.

A companhia quer acelerar o oferecimento de serviços de banda larga para áreas remotas e, dessa forma, atuar na mesma área que os satélites da Starlink. Taara é o último projeto do hub experimental da Alphabet, chamado X.

Uma vez fora da membrana da Alphabet, a expectativa é de que a empresa consiga se conectar de forma rápida com o mercado de capital e se expandir.

A Taara conta com um sistema que consegue transmitir dados de 20 gigabits por segundo a uma distância de 20km e, assim, estender redes tradicionais de fibra óptica com custo mais baixo. Taara tem mais de 20 funcionários e está contratando mais pessoas. A companhia também dispõe de parcerias come companhias de telecomunicações e provedores de internet, como T-Mobile.

A Taara opera em 12 países, inclusive na Índia e em partes da África e criou um laser de 5 km que passa pelo Rio do Congo e chega à capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, onde os custos de internet ainda são altos.

Competição com Starlin

A empresa ainda tem um caminho a percorrer antes de poder competir com a Starlink, que tem 7 mil satélites. Mas o fundador da companhia, Mahesh Krishnaswamy, está confiante de que irá conseguir concorrer com a empresa de Musk e que a Teera tem muitas vantagens em relação a Starlink.

Ao site de notícias Wired, ele defendeu: “Podemos oferecer 10, senão 100 vezes mais largura de banda para um usuário final do que uma antena típica do Starlink, e fazer isso por uma fração do custo”.

Os satélites da Starlink usam sinais de rádio que transmitem uma quantidade limitada de de rede em uma área. Por isso, quanto mais pessoas acessando o serviço, menos sinal estará disponível, o que torna a tecnologia inviável em uma cidade, por exemplo.

Além disso, o sistema da Taara conta com terminais que podem ser presos em árvores ou construções com facilidade, sem necessidade de enviar o material para o espaço.