Para ex-CEO da Apple, OpenAI é o maior desafio à empresa desde a era Steve Jobs

A disputa pela liderança em inteligência artificial (IA) ganhou um novo capítulo com declarações do ex-CEO da Apple, John Sculley.

Segundo ele, a OpenAI representa a concorrência mais relevante que a Apple enfrenta em décadas.

Durante um evento em Nova York na quinta-feira, 10, Sculley afirmou que a empresa da maçã não tem tradição no desenvolvimento de IA e que o momento exige uma virada estratégica.

“Essa tecnologia não tem sido uma especialidade da Apple”, resumiu.

Com o avanço de rivais como Google, Meta, Amazon e a própria OpenAI, a Apple enfrenta pressão para apresentar soluções mais robustas em inteligência artificial.

Um dos sinais de atraso foi o adiamento, no início do ano, da atualização da Siri com recursos baseados em IA generativa.

da lógica dos aplicativos à era dos agentes

Para Sculley, a transição do mercado não é apenas tecnológica — ela exige uma mudança no modelo de negócios.

A chamada IA agentic, que executa tarefas de forma autônoma, deve substituir gradualmente a lógica baseada em múltiplos aplicativos.

“Em vez de dezenas de apps, teremos agentes inteligentes que fazem tudo por nós”, afirmou o ex-executivo.

Esse novo cenário, segundo ele, favorece modelos de assinatura. O usuário pagaria pela utilidade contínua do serviço, e não por produtos isolados. “A economia deixa de ser centrada na venda de ferramentas e passa a ser baseada no uso.”

Sculley comandou a Apple entre 1983 e 1993. Antes, atuou como executivo da PepsiCo e ficou conhecido por liderar a campanha “Pepsi Challenge”.

Ive e Altman lideram nova fase da openai

Outro ponto citado por Sculley foi a atuação de Jony Ive, ex-diretor de design da Apple, que agora colabora com a OpenAI. A empresa de Sam Altman adquiriu a startup de Ive por mais de US$ 6 bilhões.

Conhecido por criar dispositivos como o iMac, o iPod e o iPhone, Ive agora trabalha no desenvolvimento de novos produtos com base em IA generativa. A expectativa é que esses aparelhos resolvam problemas causados pelo uso excessivo de smartphones e telas.

Para Sculley, a experiência de Ive em design de produtos físicos pode ser decisiva para traduzir a inteligência artificial em soluções concretas para consumidores.

“Ele tem o perfil ideal para criar essa ponte entre o mundo físico e o digital — ainda mais ao lado de Altman”, disse.