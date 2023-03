Como excluir a conta do Instagram – passo a passo

Apagar definitivamente uma conta no Instagram é um processo é fácil e pode ser realizado em qualquer dispositivo, seja ele um computador, um iPhone ou um dispositivo Android (usando um navegador como o Chrome).

É importante lembrar que se trata de um processo definitivo e que deletará de forma permanente todas as fotos e histórico de stories do usuários.

Para excluir sua conta no Instagram, siga as seguintes etapas:

No computador e Android:

Acesse a página de exclusão aqui por um navegador, como o Chrome. Faça login na conta, caso ainda não tenha feito. Responda a pergunta: “Por que você deseja excluir (nome do usuário)?" selecionando uma das opções disponíveis. Insira sua senha novamente. Clique em "Excluir (nome do usuário)" e verifique a data em que sua conta será excluída permanentemente.

No iPhone:

Abra o aplicativo do Instagram e vá até a página de configurações. Toque em "Conta" e selecione "Excluir conta" na parte inferior da tela. Escolha entre "Desativar" e "Excluir", informe o motivo e confirme digitando sua senha novamente.

Lembre-se de que a exclusão da sua conta no Instagram é uma ação permanente e não pode ser desfeita. Certifique-se de que é isso que deseja antes de prosseguir

O que acontece quando você exclui a conta do Instagram?

Todas as atividades e os perfis seguidos serão apagados. Por isso, é recomendável fazer um backup de todas as fotos no Instagram caso haja algo que se queira manter.

Quanto tempo leva para excluir a conta?

Após solicitar a exclusão, leva cerca de 30 dias para que a conta seja excluída permanentemente. Durante esse período, os conteúdos não ficam mais disponíveis no Instagram para outros usuários e permanecem sujeitos aos Termos de Uso e Políticas de Dados. No entanto, todo o processo pode durar até 90 dias para ser concluído. O Instagram afirma que pode manter cópias dos conteúdos durante esse período e também pode manter as informações armazenadas em casos de problemas legais, violações de termos ou prevenção de danos.

Posso utilizar o mesmo nome de usuário após excluir a conta?

É possível se cadastrar novamente no Instagram com o mesmo nome de usuário excluído ou adicioná-lo a uma conta já existente. No entanto, não é possível fazer isso se outra pessoa já estiver usando o nome ou se a conta tiver sido removida por violação das diretrizes da rede social.

É possível desativar temporariamente a conta do Instagram sem excluir?

Sim, o Instagram permite desativar temporariamente uma conta. Nesse caso, o perfil ficará oculto, mas você não perderá nenhum conteúdo e ainda poderá reativar a conta no futuro.

É possível desativar temporariamente a conta do Instagram pelo aplicativo?

Assim como para excluir a conta, é necessário fazer o processo pelo computador, pelo navegador do celular ou pelo aplicativo para iPhone. O aplicativo do Android não permite que esse processo seja realizado.