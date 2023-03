Como baixar vídeos do YouTube sem instalar programas? Saiba a forma mais fácil

Em caso de precisar baixar um vídeo do YouTube para uso pessoal, saiba que é possível fazer isso sem precisar instalar programas ou aplicativos no celular.

O formatos de download são variados: é possível baixar vídeos do YouTube em MP3, MP4, AAC, FLV, Full HD, HD, Standard (SDTV) e outros tantos formatos de áudio e imagem, ou mesmo converter para outro tipo de arquivo.

Saiba como baixar direto do YouTube no seu celular:

Como baixar vídeos do Youtube sem precisar de aplicativos – pelo celular

É possível fazer o download de vídeos do YouTube em dispositivos móveis através da versão premium da plataforma de vídeos.

O serviço de assinatura segue um modelo similar a outras plataformas de streaming, em que o usuário paga um valor mensal a partir de R$20,90 para ter acesso a vídeos em qualquer lugar e a qualquer momento.

Siga estas etapas para fazer o download pelo app do YouTube:

Abra o YouTube no seu celular e faça login na sua conta; Clique no botão "Download" abaixo do player; Escolha a qualidade do vídeo que deseja baixar; Aguarde até que o ícone de "Salvo" (✔) apareça para confirmar que o download foi concluído.

Como baixar vídeos do Youtube sem precisar instalar programas – pelo computador

Abra o vídeo do YouTube que deseja baixar e copie a URL do vídeo na barra de endereço do seu navegador. Acesse um site que ofereça o serviço gratuito de download de vídeos do YouTube, como o SaveFrom.net ou o KeepVid. Cole a URL do vídeo na barra de busca do site escolhido e clique em "Baixar". Escolha a qualidade do vídeo que deseja baixar e clique novamente em "Baixar". Espere até que o download seja concluído e salve o arquivo em seu computador.

Confira, em imagens, o passo a passo para fazer o download de um vídeo direto do YouTube pelo site "SaveFrom.net":

O download será iniciado e o vídeo estará disponível na pasta de downloads do computador.

Um processo semelhante permite fazer o download no celular:

Instale ou abra o app do YouTube (disponível para Android e iOS); Na barra de pesquisa, digite o título do vídeo desejado; Clique no vídeo para começar a reprodução; Clique em "Compartilhar" e selecione "Copiar link"; Abra uma nova aba no navegador e acesse o site SaveFrom; Cole o link do vídeo na área "Insira o URL"; Escolha o formato "Mp4"; Clique em "Baixar" para iniciar o download.

Após ser baixado, o vídeo do YouTube será direcionado automaticamente para a pasta de downloads do celular. Basta abrir a pasta e verificar o arquivo que pode ser usado em diferentes aplicativos e redes sociais.

*É importante ter em mente que os métodos fora do app oficial do YouTube violam as políticas de uso do YouTube, e todas as consequências decorrentes são de inteira responsabilidade do usuário.