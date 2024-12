Como ver a saúde de bateria do celular Android e saber sua vida útil?

Presente em todos os celulares, a saúde da bateria é um dos principais indicadores para saber se o celular continua apto para ser usado ou se precisa de manutenção adequada. O índice varia de 0% a 100% e indica a capacidade que uma bateria tem de reter a carga completa e fornecer energia ao dispositivo por um período razoável de tempo.

Funciona assim: um aparelho com 100% de saúde de bateria consegue absorver toda a carga quando é recarregado. Já um com 85% de saúde, conseguirá absorver apenas uma parte.

No caso dos aparelhos androides, para verificá-la, basta seguir os seguintes passos:

1- No celular, vá até Configurações;

2- Procure por Bateria ou Manutenção do Dispositivo;

3- Agora busque por Capacidade da Bateria, Saúde da Bateria ou Proteção da Bateria e clique nesta opção para ver a porcentagem do seu celular.

Como ver a vida da bateria no Samsung?

Apesar de muitos aparelhos androides serem similares, existem modelos que diferem entre si. Nos celulares Samsung, para verificar como anda a bateria é preciso acessar o aplicativo Samsung Members, que, na maioria dos casos, já vem hospedado de fábrica ou pode ser instalado manualmente.

Em seguida, basta:

1- Tocar em Apoio, no canto inferior direito do app;

2- Selecionar Diagnóstico do telefone para acessar os testes de saúde da bateria;

3- Clicar na opção Testar Tudo para fazer o teste.

Como saber se a bateria do celular está ruim?

No caso dos aparelhos da empresa sul-coreana, a Samsung garante que o melhor momento de trocar a bateria acontece quando há desligamentos inesperados, diminuições drásticas na duração ou outros problemas relacionados, como superaquecimento.

Além disso, se a bateria de aparelhos de quaisquer marcas estiverem com saúde inferior a 75%, é recomendável fazer a troca em uma empresa autorizada.

Alguns dos fatores que podem prejudicá-las são as oscilações extremas de temperatura (acima de 40 graus e abaixo de 0 graus), carregadores não originais, aplicativos trabalhando em segundo plano e muitas recargas consecutivas.

Por serem feitas de íon-lítio, as baterias são consumíveis e afetadas pelos padrões de uso e ambiente. Para postergar esse desgaste é importante investir em carregadores e cabos de qualidade, evitar usar o carregamento rápido e também realizar tarefas que exigem muito processamento do seu celular, como jogos ou streaming, durante o carregamento.

A combinação de uso intenso e carregamento simultâneo pode levar ao superaquecimento do dispositivo, danificando as células do componente.

Caso o desgaste aconteça com pouco tempo de uso — menos de um ano — é recomendado consultar a assistência técnica especializada e, se for preciso, fazer a troca do aparelho.