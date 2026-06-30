Como criar o nome de usuário no WhatsApp? Veja o passo a passo e as regras

O WhatsApp começou a liberar uma das funções mais aguardadas do aplicativo nesta terça-feira, 30: o nome de usuário, ou @username. O recurso permite que uma pessoa seja identificada por um nome único — como já acontece no Instagram, no TikTok e no Telegram — sem precisar expor o número de telefone.

O aplicativo abriu a reserva de nomes para os usuários, primeira etapa antes do lançamento completo, previsto para os próximos meses.

O anúncio foi feito pelo próprio WhatsApp na segunda-feira, 29. "Seu número de telefone é pessoal e, às vezes, você quer se conectar sem entregá-lo. É por isso que estamos introduzindo nomes de usuário", afirmou a empresa, ao informar que já é possível garantir um nome para usar quando a função for ativada de forma definitiva.

Como criar (ou reservar) o nome de usuário no WhatsApp

O processo, segundo a empresa, leva poucos segundos. O passo a passo é o seguinte:

Verifique se você está com a versão mais recente do WhatsApp, no Android ou no iPhone;

Abra o aplicativo e vá até as Configurações ;

; Acesse a Conta ;

; Toque na opção Nome de usuário ;

; Toque em "Criar nome de usuário" e digite o nome desejado. O aplicativo verifica a disponibilidade em tempo real;

Se estiver livre, toque em Salvar.

Em algumas telas de teste, a ferramenta aparece com o aviso "Reserve username", em inglês, indicando que se trata da reserva do nome.

É importante não confundir o nome de usuário com o campo "Nome" do perfil, que continua existindo separadamente.

O @username é exclusivo: dois usuários não podem ter o mesmo nome.

Quais são as regras para o nome de usuário?

O WhatsApp definiu critérios para a criação do identificador. O nome deve:

Ter entre 3 e 30 caracteres;

Conter pelo menos uma letra;

Usar apenas letras minúsculas, números, pontos e o caractere de sublinhado (_);

Não começar com "www.";

Não terminar com um domínio, como ".com" ou ".net".

Se o nome escolhido já for usado por você no Facebook ou no Instagram, é possível reservá-lo no WhatsApp comprovando a posse dessas contas, por meio da Central de Contas da Meta.

Para que serve o nome de usuário?

A principal vantagem é a privacidade. Hoje, para adicionar alguém ou ser adicionado, é preciso compartilhar o número de telefone — o que expõe o contato a desconhecidos, spam e tentativas de golpe.

Com o @username, será possível conversar com pessoas ou empresas sem revelar o número, desde que a função esteja ativada.

O número de telefone, no entanto, continua vinculado à conta: ele permanece como camada de validação e autenticação, apenas deixa de ser o identificador público obrigatório. Quem já tem seu número salvo na agenda continua enxergando o contato normalmente.

É possível me encontrarem pelo nome?

Não. Diferentemente de outras redes, o WhatsApp afirma que não haverá um diretório público, nem mecanismo de busca por nomes de usuário — ou seja, ninguém poderá localizar você apenas digitando um nome na pesquisa.

O @username funciona como um identificador a ser compartilhado por você, não como um perfil aberto à busca.

A empresa também planeja oferecer uma "chave de usuário" opcional: um código de quatro dígitos que poderá ser exigido para que alguém inicie uma conversa pelo seu @, dando mais controle sobre quem pode entrar em contato.

Quando o recurso fica disponível para todos?

A liberação é gradual. O WhatsApp afirma que vai ativar o uso efetivo dos nomes de usuário aos poucos nos próximos meses, notificando cada usuário no próprio aplicativo quando a função estiver disponível em seu país.

Por ora, a etapa é de reserva — garantir o nome agora para usá-lo quando o recurso for lançado de forma completa, ainda neste ano.