Como criar o nome de usuário no WhatsApp? Veja o passo a passo e as regras

WhatsApp: app lança nome de usuário no aplicativo ( xvector/Freepik)
Repórter
Publicado em 30 de junho de 2026 às 09h33.
O WhatsApp começou a liberar uma das funções mais aguardadas do aplicativo nesta terça-feira, 30: o nome de usuário, ou @username. O recurso permite que uma pessoa seja identificada por um nome único — como já acontece no Instagram, no TikTok e no Telegram — sem precisar expor o número de telefone.
O aplicativo abriu a reserva de nomes para os usuários, primeira etapa antes do lançamento completo, previsto para os próximos meses.
O anúncio foi feito pelo próprio WhatsApp na segunda-feira, 29. "Seu número de telefone é pessoal e, às vezes, você quer se conectar sem entregá-lo. É por isso que estamos introduzindo nomes de usuário", afirmou a empresa, ao informar que já é possível garantir um nome para usar quando a função for ativada de forma definitiva.
O processo, segundo a empresa, leva poucos segundos. O passo a passo é o seguinte:
Em algumas telas de teste, a ferramenta aparece com o aviso "Reserve username", em inglês, indicando que se trata da reserva do nome.
É importante não confundir o nome de usuário com o campo "Nome" do perfil, que continua existindo separadamente.
O @username é exclusivo: dois usuários não podem ter o mesmo nome.
O WhatsApp definiu critérios para a criação do identificador. O nome deve:
Se o nome escolhido já for usado por você no Facebook ou no Instagram, é possível reservá-lo no WhatsApp comprovando a posse dessas contas, por meio da Central de Contas da Meta.
A principal vantagem é a privacidade. Hoje, para adicionar alguém ou ser adicionado, é preciso compartilhar o número de telefone — o que expõe o contato a desconhecidos, spam e tentativas de golpe.
Com o @username, será possível conversar com pessoas ou empresas sem revelar o número, desde que a função esteja ativada.
O número de telefone, no entanto, continua vinculado à conta: ele permanece como camada de validação e autenticação, apenas deixa de ser o identificador público obrigatório. Quem já tem seu número salvo na agenda continua enxergando o contato normalmente.
Não. Diferentemente de outras redes, o WhatsApp afirma que não haverá um diretório público, nem mecanismo de busca por nomes de usuário — ou seja, ninguém poderá localizar você apenas digitando um nome na pesquisa.
O @username funciona como um identificador a ser compartilhado por você, não como um perfil aberto à busca.
A empresa também planeja oferecer uma "chave de usuário" opcional: um código de quatro dígitos que poderá ser exigido para que alguém inicie uma conversa pelo seu @, dando mais controle sobre quem pode entrar em contato.
A liberação é gradual. O WhatsApp afirma que vai ativar o uso efetivo dos nomes de usuário aos poucos nos próximos meses, notificando cada usuário no próprio aplicativo quando a função estiver disponível em seu país.
Por ora, a etapa é de reserva — garantir o nome agora para usá-lo quando o recurso for lançado de forma completa, ainda neste ano.