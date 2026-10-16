Habilidades em IA podem elevar salários em 23%, aponta estudo; veja como se preparar (Imagem gerada por IA)
Jornalista
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10h59.
Profissionais que desenvolvem competências em inteligência artificial podem ampliar seu valor no mercado de trabalho. Uma pesquisa publicada em 2025 identificou um prêmio salarial de 23% associado a essas habilidades no Reino Unido, em um cenário de mudanças nos critérios de contratação.
O estudo, publicado na revista científica Technological Forecasting and Social Change, analisou aproximadamente 11 milhões de anúncios de emprego britânicos entre 2018 e meados de 2024. Os resultados indicam que empresas passaram a valorizar competências específicas em IA, mesmo quando os candidatos não possuem determinadas qualificações acadêmicas.
O percentual, porém, não significa que qualquer profissional receberá um aumento de 23% ao aprender a utilizar ferramentas de IA. A pesquisa identifica uma associação entre essas habilidades e salários anunciados mais altos no mercado britânico, e não uma garantia de reajuste individual. Os resultados também não podem ser generalizados diretamente para o Brasil.
Para quem deseja desenvolver habilidades em inteligência artificial aplicáveis ao trabalho, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37. A formação aborda conceitos e aplicações da tecnologia para quem busca entender como incorporá-la à rotina profissional.
O estudo Skills or degree? The rise of skill-based hiring for AI and green jobs, de Matthew Bone, Eugenia González Ehlinger e Fabian Stephany, identificou mudanças nos critérios utilizados pelas empresas para contratar profissionais de IA.
Entre 2018 e 2023, a participação de vagas relacionadas à área cresceu 21%, enquanto a proporção de anúncios que exigiam formação universitária para essas funções caiu 15%. O resultado sugere uma valorização crescente das competências demonstráveis, embora a formação acadêmica continue relevante para muitas posições.
Para profissionais de diferentes áreas, isso significa que aprender a utilizar inteligência artificial pode ser um diferencial, mesmo sem a intenção de seguir uma carreira técnica. O valor da habilidade depende, entre outros fatores, da função exercida e da capacidade de aplicar o conhecimento a problemas reais.
Uma das competências mais acessíveis é utilizar ferramentas de IA generativa para executar atividades profissionais. Sistemas como ChatGPT, Claude e Gemini podem auxiliar na elaboração de documentos, na síntese de relatórios, na organização de informações e na criação de versões iniciais de apresentações.
O diferencial está em saber orientar a ferramenta, avaliar as respostas e identificar erros. Um analista financeiro, por exemplo, pode utilizar IA para estruturar um relatório, mas precisa conferir os números e validar as conclusões antes de compartilhar o documento.
Outra habilidade relevante é a automação de tarefas repetitivas. Profissionais podem aprender a integrar ferramentas para organizar informações, classificar solicitações e preparar relatórios periódicos, reduzindo etapas manuais.
A inteligência artificial também pode apoiar a interpretação de grandes volumes de informações. Em áreas como marketing, vendas, recursos humanos e operações, profissionais podem utilizar ferramentas para identificar padrões, comparar indicadores e levantar hipóteses.
Para isso, é importante saber formular perguntas, interpretar resultados e reconhecer limitações dos sistemas. Conhecimentos de planilhas, estatística básica e visualização de dados ajudam a transformar respostas produzidas pela IA em informações úteis para decisões profissionais.
A avaliação crítica das respostas é igualmente necessária. Modelos generativos podem apresentar informações incorretas com aparente segurança, além de reproduzir vieses presentes nos dados utilizados em seu desenvolvimento.
O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME reúne quatro aulas práticas, online, por R$ 37, para quem quer começar a entender as aplicações da inteligência artificial nos negócios e no trabalho.
O primeiro passo é identificar atividades da própria rotina que consomem tempo e poderiam ser realizadas com apoio da tecnologia. Em vez de tentar aprender todas as ferramentas disponíveis, o profissional pode começar por uma necessidade específica.
Quem trabalha com recursos humanos, por exemplo, pode testar a IA na estruturação de descrições de vagas. Um profissional de marketing pode utilizá-la para organizar pesquisas de público, enquanto um analista pode explorar recursos de síntese e classificação de dados.
Em seguida, vale comparar os resultados com o processo tradicional. O objetivo é verificar se a ferramenta melhora a qualidade, a velocidade ou a consistência da entrega, sem comprometer a precisão e a confidencialidade das informações.
Também é importante construir um portfólio de aplicações práticas. Registrar um problema, explicar como a IA foi utilizada e demonstrar o resultado ajuda a comprovar a competência em entrevistas e avaliações profissionais. Dados confidenciais da empresa, de clientes ou de colegas não devem ser inseridos em ferramentas sem autorização.
Por fim, o aprendizado precisa acompanhar as mudanças nas ferramentas e nas exigências da profissão. Cursos introdutórios, treinamentos específicos e experimentação supervisionada podem complementar a experiência prática, sem substituir os conhecimentos necessários para exercer cada função.
O prêmio salarial de 23% identificado no Reino Unido é um indicador de como determinadas competências em inteligência artificial podem ser valorizadas em um mercado de trabalho específico. Não representa uma previsão de aumento salarial para profissionais brasileiros nem demonstra que a capacitação, isoladamente, seja suficiente para elevar a remuneração.
No Brasil, a aplicação dessas habilidades depende do setor, do cargo, da experiência, da demanda por profissionais e da capacidade de utilizar a tecnologia para gerar resultados. Por isso, acompanhar as competências exigidas em vagas da própria área é uma forma de identificar quais conhecimentos merecem prioridade.
Para profissionais que querem dar os primeiros passos, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37. A proposta é apresentar aplicações da tecnologia nos negócios e ajudar o aluno a compreender possibilidades de uso no ambiente profissional.
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Mais do que dominar uma ferramenta específica, desenvolver competências em inteligência artificial envolve aprender a identificar problemas, avaliar resultados e aplicar a tecnologia com responsabilidade. Essas capacidades podem contribuir para a adaptação às novas exigências do mercado, embora os efeitos sobre salários e oportunidades dependam das condições de cada profissão.