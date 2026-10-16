Como configurar celular Android para quem tem dificuldade com apps e letra pequena

Android com letra grande: ajustes de acessibilidade facilitam o uso do celular para quem tem baixa visão ou pouca familiaridade com apps (New Africa)
Colaboradora
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11h01.
Aumentar a fonte costuma ser o primeiro ajuste feito no celular Android de quem tem dificuldade com letra pequena, mas ele não amplia ícones, teclas e botões. Com isso, o texto fica mais legível, porém ainda numa interface que continua difícil de tocar. É possível ampliar todos os ícones, com uma configuração faz os ajustes de tamanho e reduz o número de apps na tela inicial.
A demanda cresce à medida que mais pessoas usam smartphones. Segundo a PNAD Contínua TIC 2025, do IBGE, 74,5% dos brasileiros com 60 anos ou mais usaram a internet em 2025, alta de 4,4 pontos percentuais sobre 2024. Já a TIC Domicílios 2025, do Cetic.br, contabiliza 28 milhões de não usuários no país, 16 milhões deles com 60 anos ou mais. Tudo isso sem contar que os ajustes valem não só para idosos. Usuários com baixa visão, tremor nas mãos ou pouca familiaridade com celular também se beneficiam.
O tamanho da fonte altera só as letras de menus e mensagens. O tamanho da exibição, chamado de "zoom da tela" em alguns aparelhos, amplia a interface inteira, incluindo ícones, teclas e campos de formulário. A central de ajuda do Google trata os dois como ajustes separados.
Para quem tem dificuldade de leitura e de toque, os dois precisam subir juntos, em doses moderadas. Zoom no máximo empurra botões para fora da tela e obriga a rolar a página o tempo todo.
Uma tela cheia de ícones, pastas e widgets dificulta encontrar o app certo. A organização pode seguir quatro regras:
Desativar notificações de apps pouco usados também reduz alertas que a pessoa não sabe como fechar.
As fabricantes oferecem modos que ampliam ícones e letras de uma vez e deixam menos itens na tela. Todos podem ser desativados a qualquer momento.
Abra Configurações > Tela > Modo Fácil e ative a chave. O modo amplia ícones e textos e aumenta o contraste do teclado. Ele também adiciona um atraso ao toque longo, o que reduz acionamentos acidentais. Em algumas versões da One UI, o menu aparece como "Visor".
Em modelos compatíveis, o caminho é Configurações > Sistema > Modo Fácil > Usar modo Fácil. O layout passa a exibir itens essenciais com texto e ícones maiores e navegação por três botões. Os demais apps continuam acessíveis ao deslizar a tela de baixo para cima.
A Xiaomi chama o recurso de Modo Lite. No HyperOS, ele fica em Configurações > Tela inicial > Modo Lite; em versões anteriores, a busca por "modo lite" nas Configurações é o atalho mais seguro. O modo aumenta ícones e fontes e simplifica o app de chamadas. Para sair, basta abrir as Configurações e tocar em Desativar Modo Lite, primeira opção da lista.
Os recursos abaixo ficam em Configurações > Acessibilidade e resolvem limitações específicas:
O Acesso por voz, também do Google, aceita comandos em português como "abrir WhatsApp" e "rolar para baixo". Para quem está começando, ensinar poucos comandos e deixar um lembrete em papel funciona melhor do que apresentar a lista completa.
Alguns apps têm ajuste próprio, que complementa a configuração do sistema:
Abra as Configurações e digite "tamanho da fonte" na busca. Arraste o controle para a direita até a amostra ficar confortável.
O tamanho da fonte altera só as letras de menus e mensagens. O tamanho da exibição amplia a interface inteira, incluindo ícones, teclas e campos de formulário.
Abra Configurações > Tela > Modo Fácil e ative a chave. O modo amplia ícones e textos e aumenta o contraste do teclado.
Sim. Na Motorola, o caminho é Configurações > Sistema > Modo Fácil, em modelos compatíveis. Na Xiaomi, o recurso se chama Modo Lite e fica em Configurações > Tela inicial.
Em Configurações > Conversas > Tamanho da fonte, escolha "Grande".
Não. O leitor de tela muda a lógica do toque e é indicado para pessoas cegas ou com baixa visão severa.