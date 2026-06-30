WhatsApp libera usar 'nome de usuário' ao invés de número de telefone

O WhatsApp começou a liberar nesta segunda-feira, 29, a reserva de nomes de usuário, primeira etapa de uma mudança que permitirá ocultar o número de telefone da conta em novas conversas. O uso efetivo do recurso, porém, será ativado de forma gradual para todos os usuários nos próximos meses.

A novidade altera uma das bases do mensageiro, historicamente vinculado ao número de celular. Com os nomes de usuário, o aplicativo passa a adotar uma lógica mais próxima da usada por Instagram, TikTok e Telegram, que já permite localizar pessoas por identificadores sem expor o telefone.

O WhatsApp afirma que não haverá diretório público nem mecanismo de busca por nomes de usuário. Para iniciar uma conversa, será necessário saber exatamente o identificador da outra pessoa, o que limita a descoberta aleatória de perfis dentro do aplicativo.

O recurso havia sido identificado nos códigos do WhatsApp em abril e agora entra em fase oficial de liberação. Segundo a empresa, se o nome escolhido já estiver em uso, o aplicativo poderá sugerir alternativas por meio de um gerador automático. A própria Meta recomenda a escolha de um nome difícil de adivinhar para reduzir contatos indesejados.

Após o lançamento definitivo, quem iniciar uma conversa usando o nome de usuário não verá automaticamente o número de telefone do destinatário, desde que a função esteja ativada. A mudança cria uma camada extra de privacidade para usuários que precisam conversar com desconhecidos, clientes ou públicos maiores sem revelar o celular pessoal.

Como reservar um nome de usuário no WhatsApp

O aplicativo vai notificar os usuários quando a funcionalidade estiver disponível em cada país. A reserva poderá ser feita na versão mais recente do WhatsApp, pelo caminho Configurações → Conta → Nome de usuário.

Na tela de configuração, o usuário deverá clicar em “Criar nome de usuário”, verificar se o identificador escolhido está disponível e, em seguida, tocar em “Salvar”. Em algumas telas de teste, a ferramenta aparece com o aviso Reserve username, expressão em inglês que indica a reserva do nome de usuário.

Além do identificador, o WhatsApp também terá uma chave de acesso, recurso opcional de privacidade. Quando ativada, essa chave deverá ser informada por quem tentar iniciar uma conversa pela primeira vez usando o nome de usuário. O código poderá ser alterado a qualquer momento.

Criadores de conteúdo, empresas e organizações também poderão reservar no WhatsApp o mesmo nome usado no Instagram ou no Facebook, desde que as contas estejam vinculadas à Central de Contas da Meta.