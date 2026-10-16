A volta do Menino Maluquinho: Ziraldo ganha 28 novos audiolivros, com narração de Marcelo Tas

A Audible, serviço de entretenimento em áudio da Amazon, anunciou o lançamento de 28 novos audiolivros infantis de Ziraldo, publicados em parceria com a Editora Melhoramentos.

O destaque da nova safra é o clássico O Menino Maluquinho, que ganha interpretação na voz do apresentador e comunicador Marcelo Tas. A expansão integra um projeto novo da companhia, que prevê a disponibilização de mais de 170 títulos do autor em formato áudio até o final de 2026.

Além de Tas — que também dá voz a Uma Professora Muito Maluquinha, O Livro do Sim e O Livro do Não —, o projeto reúne narradores conhecidos do público, como o humorista Hélio de la Peña em Meu Amigo, o Canguru, e a comunicadora Giovanna Nader nas obras O Grande Livro das Tias e O Caminho das Sete Tias.

Com duração média de 15 minutos, os títulos foram produzidos com sonoplastia imersiva e efeitos sonoros pensados para o consumo em família. As obras podem ser gerenciadas pelos pais por meio do Perfil Infantil, funcionalidade recente da plataforma que permite criar um ambiente seguro e adequado por faixa etária dentro do aplicativo.

O áudio como ferramenta pedagógica no ambiente hospitalar

Para além da expansão comercial de catálogo, o lançamento ganha uma frente de responsabilidade social e inclusão. A Audible inaugurou uma audioteca permanente no setor de internação pediátrica do A.C.Camargo Cancer Center, em São Paulo, voltada ao suporte dos professores da Escola Schwester Heine, que atende jovens internados.

A iniciativa visa mitigar um dos principais efeitos colaterais do tratamento oncológico e reaproximar as crianças da leitura e estímulo à imaginação. Os audiolivros surgem como uma alternativa de menor desgaste para a continuidade pedagógica e o estímulo à imaginação.

"O áudio se apresenta como uma importante ferramenta de aprendizado, acessibilidade e inclusão, aproximando as pessoas da literatura e ampliando as possibilidades de imaginar", afirma Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil.

A curadoria da biblioteca virtual hospitalar foi desenvolvida em conjunto com o Instituto Beaba, a Fundação Dorina Nowill e equipes de psicologia e pedagogia do centro médico. Reúne também títulos educativos gratuitos, como o Beaba do Câncer.

"A audioteca possibilita que os pacientes pediátricos mantenham o contato com histórias mesmo diante de morbidades do tratamento. Isso é inclusão", avalia a Dra. Viviane Sonaglio, líder do Centro de Referência em Tumores Pediátricos do A.C.Camargo.

Ação solidária e acesso gratuito no transporte público

A celebração da obra de Ziraldo também chegará aos passageiros do transporte sobre trilhos em São Paulo. A Audible, a Editora Melhoramentos e a concessionária Tic Trens lançam a campanha “Por um Natal Solidário e Maluquinho” na Linha 7-Rubi.

Entre os dias 15 de outubro e 31 de dezembro, totens de arrecadação de brinquedos novos e usados serão instalados em todas as estações da linha. Como incentivo à campanha, a Audible disponibilizará acesso 100% gratuito ao audiolivro de O Menino Maluquinho, narrado por Marcelo Tas, por meio de leitura de QR Code nos pontos de coleta.