Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

A volta do Menino Maluquinho: Ziraldo ganha 28 novos audiolivros, com narração de Marcelo Tas

Nova safra de lançamentos da Audible combina sonoplastia imersiva, projeto pedagógico em hospital paulistano e doação de brinquedos no transporte público

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11h13.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreAmazon
Saiba mais

A Audible, serviço de entretenimento em áudio da Amazon, anunciou o lançamento de 28 novos audiolivros infantis de Ziraldo, publicados em parceria com a Editora Melhoramentos.

O destaque da nova safra é o clássico O Menino Maluquinho, que ganha interpretação na voz do apresentador e comunicador Marcelo Tas. A expansão integra um projeto novo da companhia, que prevê a disponibilização de mais de 170 títulos do autor em formato áudio até o final de 2026.

Além de Tas — que também dá voz a Uma Professora Muito Maluquinha, O Livro do Sim e O Livro do Não —, o projeto reúne narradores conhecidos do público, como o humorista Hélio de la Peña em Meu Amigo, o Canguru, e a comunicadora Giovanna Nader nas obras O Grande Livro das Tias e O Caminho das Sete Tias.

Com duração média de 15 minutos, os títulos foram produzidos com sonoplastia imersiva e efeitos sonoros pensados para o consumo em família. As obras podem ser gerenciadas pelos pais por meio do Perfil Infantil, funcionalidade recente da plataforma que permite criar um ambiente seguro e adequado por faixa etária dentro do aplicativo.

O áudio como ferramenta pedagógica no ambiente hospitalar

Para além da expansão comercial de catálogo, o lançamento ganha uma frente de responsabilidade social e inclusão. A Audible inaugurou uma audioteca permanente no setor de internação pediátrica do A.C.Camargo Cancer Center, em São Paulo, voltada ao suporte dos professores da Escola Schwester Heine, que atende jovens internados.

A iniciativa visa mitigar um dos principais efeitos colaterais do tratamento oncológico e reaproximar as crianças da leitura e estímulo à imaginação.  Os audiolivros surgem como uma alternativa de menor desgaste para a continuidade pedagógica e o estímulo à imaginação.

"O áudio se apresenta como uma importante ferramenta de aprendizado, acessibilidade e inclusão, aproximando as pessoas da literatura e ampliando as possibilidades de imaginar", afirma Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil.

A curadoria da biblioteca virtual hospitalar foi desenvolvida em conjunto com o Instituto Beaba, a Fundação Dorina Nowill e equipes de psicologia e pedagogia do centro médico. Reúne também títulos educativos gratuitos, como o Beaba do Câncer.

"A audioteca possibilita que os pacientes pediátricos mantenham o contato com histórias mesmo diante de morbidades do tratamento. Isso é inclusão", avalia a Dra. Viviane Sonaglio, líder do Centro de Referência em Tumores Pediátricos do A.C.Camargo.

Ação solidária e acesso gratuito no transporte público

A celebração da obra de Ziraldo também chegará aos passageiros do transporte sobre trilhos em São Paulo. A Audible, a Editora Melhoramentos e a concessionária Tic Trens lançam a campanha “Por um Natal Solidário e Maluquinho” na Linha 7-Rubi.

Entre os dias 15 de outubro e 31 de dezembro, totens de arrecadação de brinquedos novos e usados serão instalados em todas as estações da linha. Como incentivo à campanha, a Audible disponibilizará acesso 100% gratuito ao audiolivro de O Menino Maluquinho, narrado por Marcelo Tas, por meio de leitura de QR Code nos pontos de coleta.

Acompanhe tudo sobre:AmazonLiteraturaLivros

Mais de Pop

Quem saiu da Fazenda ontem? Veja quem foi o quarto eliminado

Dia do Chefe: relembre os 10 chefes mais icônicos de filmes, séries e novelas

Quem vai desfilar no 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'? Confira as modelos confirmadas

'A Múmia 4' ganha título oficial e traz pistas sobre retorno de Imothep; veja o que se sabe

Mais na Exame

Tecnologia

Governo anuncia roaming obrigatório para ampliar internet nas rodovias

Brasil

Fim da escala 6x1 vai dar votos a Lula? Analista explica dilema de Flávio Bolsonaro

Inteligência Artificial

Habilidades em IA podem elevar salários em 23%, aponta estudo; veja como se preparar

Mercados

Ibovespa reage com Petrobras e bancos após três quedas seguidas; dólar cai