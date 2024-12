Como bloquear chamadas indesejadas no celular?

Receber chamadas indesejadas no celular, especialmente de telemarketing, tem sido cada vez mais comum. Felizmente, existem formas de bloquear esses números usando ferramentas nativa do celular ou por meio do site Não Me Perturbe, do Governo Federal.

Para se cadastrar é simples, basta acessar o portal e colocar nome completo, e-mail e CPF. Em até 30 dias depois da solicitação, o consumidor não receberá mais ligações para a oferta de serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga e TV por assinatura das prestadoras participantes e também empréstimo consignado e cartão de crédito consignado.

O Não Me Perturbe, no entanto, não se aplica a chamadas que visam outras finalidades além da venda, como confirmações de dados, prevenção a fraudes, cobranças e retenção de clientes. Essas ligações podem ocorrer, mesmo que incluam a oferta de serviços adicionais, como refinanciamento.

Vale lembrar que desde 2022, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) criou uma regra que obriga todas as empresas de telemarketing a colocar o prefixo 0303 nas ligações que tenham esse propósito.

Como bloquear chamadas indesejadas no Android?

Nos celulares cujo sistema operacional é o Android, é possível bloquear números indesejados pelas próprias configurações do telefone. Para isso, basta seguir os passos:

1- Abra o aplicativo Telefone;

2- Clique no Menu (botão de três pontos);

3- Acesse Configurações;

4- Escolha Bloquear números;

5- Ative a opção Bloquear números desconhecidos;

6- Clique em Bloquear chamadas de spam e scam

Como bloquear chamadas indesejadas no iPhone?

Para os usuários da Maçã, o procedimento é simples:

1- Acesse Ajustes;

2- Clique em Apps;

3- Selecione Telefone e escolha:

Silenciar Chamadores Desconhecidos: você recebe notificações de ligações de pessoas nos seus contatos, ligações feitas recentemente e Sugestões da Siri.

Bloqueio e Identificação : ative Silenciar Ligações de Spam (disponível em certas operadoras) para silenciar ligações identificadas pela operadora como spam ou fraude em potencial.

Para bloquear ligações telefônicas, ligações do FaceTime e mensagens de pessoas indesejadas, o usuário precisa:

1- Abrir o app Telefone no iPhone;

2- Clicar em Favoritos, Recentes ou Voicemail.

3- Tocar no botão Informações ao lado do número do contato que deseja bloquear, e, em seguida, em Bloquear Chamador.

Quais aplicativos usar para bloquear chamadas indesejadas?

Caso opte por usar aplicativos de terceiros, o usuário precisará fazer o download de algum software especializado na função. Entre os mais comuns estão o Truecaller, Mr. Number, CallApp, Hiya e Whoscall.

Antes do download, é recomendado verificar a reputação do aplicativo e a avaliação de demais usuários.