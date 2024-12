Como ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp?

A autenticação em duas etapas é um fator de segurança extra recomendado para aumentar a proteção digital de aplicativos e mensageiros, e dificultar o trabalho de cibercriminosos que tentam invadir a conta de terceiros. Quando ela está ativada, o usuário precisa digitar uma senha e um código extra para conseguir logar no aplicativo.

No caso do WhatsApp, este código de seis dígitos é pedido no momento do primeiro login ou quando o usuário desconecta o mensageiro do aparelho e tenta conectá-lo novamente. Além disso, pode ser pedido em momentos aleatórios, para garantir que a pessoa não se esqueça de qual senha cadastrou.

Por via de regra, a verificação em duas etapas não vem instalada com o aplicativo. É preciso que o usuário faça isso manualmente seguindo os seguintes passos:

1- Abra o menu do WhatsApp e clique no ícone de três pontos no topo da tela (Android) ou em Ajustes (iPhone);

2- Clique em Conta;

3- Acesse Confirmação em duas etapas;

4- Escolha Ativar;

5- Em seguida, insira uma senha de 6 dígitos e seu e-mail.

Para não esquecer do código de segurança, a dica é colocar uma senha que seja fácil de lembrar, mas ao mesmo tempo forte e difícil de ser hackeada. Por isso, evite colocar datas banais como o dia do aniversário de familiares ou animais de estimação, data de casamento ou quaisquer outras informações que sejam fáceis de ser encontradas online.

O que fazer se esquecer o código de autenticação?

Caso o usuário não lembre qual o código cadastrado, poderá redefini-lo de duas maneiras: por meio do e-mail ou senha descartável recebida por SMS, ou via configuração no aplicativo. Para isso, basta:

1- Abrir o WhatsApp;

2- Ir em Configurações;

3- Clicar em Conta;

4- Em seguida em Confirmação em duas etapas;

5- Escolher Mudar PIN e redefini-lo.

Caso não seja possível redefinir o PIN da confirmação em duas etapas, será necessário aguardar sete dias. Essa medida visa proteger sua conta de acessos não autorizados.

É possível ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp Business?

Assim como nas contas de WhatsApp particulares, nas corporativas também é possível adicionar a verificação em duas etapas. Para fazer, basta seguir o mesmo caminho usado para as contas comuns.

Vale reforçar que o mensageiro não faz ligações e nem envia e-mail ou SMS solicitando o código. Este só é pedido dentro do próprio app. Qualquer solicitação diferente é golpe e vale ficar de olho.