Com Tab S6 Lite, Samsung mantém aposta em tablet com sistema Android

Basta uma pesquisa na internet para perceber que a sul-coreana Samsung tornou-se a única grande empresa de tecnologia que mantém a aposta em tablets com sistema operacional Android, fazendo frente ao iPad, da Apple. Empresas que, antes, vendiam tablets, como LG e Sony, abandonaram o segmento do produto e a Samsung venceu a disputa pelo setor. Nesta semana, a sul-coreana mostrou que mantém a sua crença nos tablets ao trazer para o Brasil o novo Galaxy Tab S6 Lite.

O aparelho conta com sistema operacional Android e possui uma caneta inteligente que permite escrever e desenhar na tela de 10,4 polegadas com 4.096 pontos de pressão para a criação de diferentes tipos de traços. O tablet pode, também, converter as anotações feitas à mão para textos editáveis em qualquer dispositivo.

O produto tem vocação para a mobilidade diária em razão do seu peso de 467 gramas, composto por um corpo com espessura de 7 milímetros, que acomoda uma bateria de 7.040 mAh para oferecer 13 horas de reprodução de vídeos com uma única recarga. Por dentro, o Tab S6 Lite conta com memória de 64 GB, RAM de 4 GB e processador Exynos 9611 octa-core. O aparelho chega ao mercado brasileiro com preço sugerido de 2.999 reais.

Com a mingua de rivais com sistema Android, o Tab S6 Lite faz frente ao iPad, da Apple, vendido em diferentes versões. Vale notar que ainda estão no mercado alguns tablets Android antigos de marcas como a Philco e dispositivos recentes voltados a crianças vendidos pela brasileira Multilaser.

Segundo dados compilados pela consultoria alemã Statista, a Samsung teve 20,2% de participação no mercado global no primeiro trimestre de 2020, 25,7% a mais do que no mesmo período no ano passado, e ocupa a segunda posição global do segmento de tablets, atrás apenas da Apple, com 28% — o que representa uma queda de 14,9% de participação de mercado em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Aos poucos, a Samsung avança para tomar o reinado do iPad no mercado global — ainda que o setor como um todo esteja em retração.