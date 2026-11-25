Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h10.
O frigobar tem quase 217 mil buscas mensais no Google e costuma ganhar espaço na Black Friday entre quem monta escritório, quarto ou área gourmet. No ChatGPT, a Midea é a marca mais citada e, na maioria das vezes, a primeira da lista.
Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Midea aparece em 83,2% das respostas, com posição média de 1,50. Electrolux (82%), Philco (80,8%) e Consul (79%) estão em empate técnico com ela. EOS (55,8%) e Brastemp (46,8%) também aparecem com frequência.
A IA descreve a Midea pela "boa variedade de capacidades", argumento presente em 17,2% das respostas, e por modelos com tecnologia inverter. O ChatGPT também se refere à marca como "minha primeira opção para pesquisar" e cita um modelo por R$ 1.049. A Consul é lembrada como "marca tradicional no mercado brasileiro".
O consumo de energia é o principal ponto, porque o aparelho fica ligado o tempo todo. O Inmetro aparece em 25% das respostas do ChatGPT como referência para o selo de eficiência. Modelos inverter gastam menos e fazem menos barulho, detalhe importante para quem vai dormir no mesmo cômodo.
Confira também as medidas (inclusive o espaço para ventilação atrás), a porta reversível e se há prateleira para garrafas na porta.
A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Radar de Frigobares, com 76,8% de participação. O site da Midea não aparece entre as cinco principais fontes.
Os marketplaces ocupam o fim do ranking: Mercado Livre (29,5%), Amazon (26,8%) e Magazine Luiza (16,2%). A EXAME já mostrou que, na Black Friday, o ChatGPT indica fabricantes mesmo quando o consumidor pergunta onde comprar. Se o aparelho chegar com defeito, as regras de troca valem também na data.
Qual o melhor frigobar para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Midea, Electrolux, Philco e Consul estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Frigobar inverter vale a pena? Sim, para quem vai usar o aparelho todos os dias: consome menos energia e é mais silencioso.