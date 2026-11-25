O frigobar tem quase 217 mil buscas mensais no Google e costuma ganhar espaço na Black Friday entre quem monta escritório, quarto ou área gourmet. No ChatGPT, a Midea é a marca mais citada e, na maioria das vezes, a primeira da lista.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de frigobar o ChatGPT recomenda?

A Midea aparece em 83,2% das respostas, com posição média de 1,50. Electrolux (82%), Philco (80,8%) e Consul (79%) estão em empate técnico com ela. EOS (55,8%) e Brastemp (46,8%) também aparecem com frequência.

A IA descreve a Midea pela "boa variedade de capacidades", argumento presente em 17,2% das respostas, e por modelos com tecnologia inverter. O ChatGPT também se refere à marca como "minha primeira opção para pesquisar" e cita um modelo por R$ 1.049. A Consul é lembrada como "marca tradicional no mercado brasileiro".

Frigobar, minirefrigerador ou cervejeira: qual a diferença?

Frigobar: de 45 a 120 litros, normalmente com pequeno congelador interno. Indicado para quartos, escritórios e consultórios;

de 45 a 120 litros, normalmente com pequeno congelador interno. Indicado para quartos, escritórios e consultórios; Minirrefrigerador de duas portas: de 90 a 150 litros, com freezer separado. Funciona como geladeira para quem mora sozinho;

de 90 a 150 litros, com freezer separado. Funciona como geladeira para quem mora sozinho; Cervejeira: atinge temperaturas abaixo de zero sem congelar a bebida. Tem uso específico e custa mais.

O que verificar antes de comprar?

O consumo de energia é o principal ponto, porque o aparelho fica ligado o tempo todo. O Inmetro aparece em 25% das respostas do ChatGPT como referência para o selo de eficiência. Modelos inverter gastam menos e fazem menos barulho, detalhe importante para quem vai dormir no mesmo cômodo.

Confira também as medidas (inclusive o espaço para ventilação atrás), a porta reversível e se há prateleira para garrafas na porta.

A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Radar de Frigobares, com 76,8% de participação. O site da Midea não aparece entre as cinco principais fontes.

Os marketplaces ocupam o fim do ranking: Mercado Livre (29,5%), Amazon (26,8%) e Magazine Luiza (16,2%). A EXAME já mostrou que, na Black Friday, o ChatGPT indica fabricantes mesmo quando o consumidor pergunta onde comprar. Se o aparelho chegar com defeito, as regras de troca valem também na data.

Perguntas frequentes

Qual o melhor frigobar para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Midea, Electrolux, Philco e Consul estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Frigobar inverter vale a pena? Sim, para quem vai usar o aparelho todos os dias: consome menos energia e é mais silencioso.