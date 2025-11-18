Claude fora do ar? Plataforma de IA fica instável com queda da Cloudflare

Repórter
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10h29.
O assistente de inteligência artificial Claude apresenta instabilidade na manhã desta terça-feira, 18, após uma falha na Cloudflare causar uma queda generalizada de milhares de sites.Interrupções como da Cloudflare podem custar US$ 9 mil por minuto para empresas
O X (antigo Twitter), ChatGPT, Canva, Amazon e entre centenas de outros sites estão fora do ar desde as 9h. O próprio Downetector, site utilizado para verificar falhas em outros programas, também caiu.
A Cloudflare é uma empresa que atua como uma camada de proteção e aceleração entre o usuário e o servidor dos sites
Em nota, a companhia afirmou que identificou o problema e uma correção está sendo implementada.
"Fizemos alterações que permitiram a recuperação do Cloudflare Access e do WARP. Os níveis de erro para usuários do Access e do WARP retornaram aos níveis anteriores ao incidente. Reativamos o acesso ao WARP em Londres. Continuamos trabalhando para restaurar outros serviços".