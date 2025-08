Claro lidera o ranking de melhor 5G no Brasil, aponta Ookla

A Ookla, plataforma de medição de redes, elegeu a Claro como a melhor 5G no Brasil durante o primeiro semestre de 2025. A operadora se destacou por registrar as maiores velocidades de download em diversas capitais, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre.

Esses dados são provenientes de mais de 82 milhões de testes realizados no Speedtest da Ookla, com uma amostra de 2,1 milhões de usuários. A Claro liderou o ranking com uma velocidade média de 473 Mbps no 5G, com picos de até 780 Mbps. A Vivo ficou em segundo lugar com 430 Mbps, seguida pela TIM com 386 Mbps.

Entretanto, apesar da velocidade de download, os números relativos ao upload são mais modestos no Brasil. A Claro registrou uma média de 32 Mbps no 5G, enquanto a Vivo alcançou 23 Mbps e a TIM, 21 Mbps.

No índice Speedtest Connectivity Score, que avalia diversos indicadores de performance da rede 5G, a Claro também obteve a melhor nota, com 79,41 pontos, seguida pela Vivo (76,09) e pela TIM (75,90). Este índice leva em consideração fatores como velocidade, experiência de navegação e no streaming.

Outros reconhecimentos

A Ookla também reconheceu a operadora por oferecer a melhor experiência em vídeo e jogos no 5G no Brasil, conquistando os prêmios nessas categorias. Além disso, a Claro registrou a menor latência no 5G, a melhor consistência (indicador de estabilidade da rede) e as maiores velocidades de download via Wi-Fi no Brasil no período analisado.

Embora o Speedtest da Okla seja uma das principais plataformas de medição de redes 5G no país, a Opensignal também acompanha o desempenho desse segmento. Em janeiro, ela destacou piora na velocidade média de download, com queda de 384 Mbps para 365 Mbps, além de colocar a Vivo, pela quarta vez seguida, como a mais rápida para download no 5G.