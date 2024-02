Ciberataques da China estão chegando a ponto crítico, diz diretor do FBI

Os ciberataques que hackers chineses orquestram contra os EUA estão atingindo um "ponto crítico", disse nesta quinta-feira o diretor do FBI, Christopher Wray.

Segundo o Business Insider, Wray estava na Conferência de Segurança de Munique e destacou que, na sua visão, a "China apresenta uma grande ameaça cibernética ao mundo".

"Na verdade, hackers patrocinados pela China se posicionaram para possíveis ciberataques contra empresas de petróleo e gás natural dos EUA em 2011", disse Wray. "Mas nos dias de hoje, isso chegou a algo mais próximo de um ponto crítico", observou.

Em seu discurso, Wray falou que os chineses estavam usando tecnologia de Inteligência Artificial roubada "para melhorar suas operações de hackear, incluindo roubar ainda mais tecnologia e dados de IA."

No mês passado, o diretor do FBI falou ao Congresso que os EUA precisam investir em sua capacidade cibernética para conseguir neutralizar melhor as ameaças vindas da China. "Hoje, os hackers chineses superam os funcionários do FBI destacados para esse setor (de conter a espionagem digital de Pequim) na proporção de 50 para 1. O programa de espionagem cibernético da China é maior do que de todas as outras grandes nações combinadas", explicou.

E os EUA não são os únicos preocupados com essa questão. Em julho, o chefe do MI6 (serviço de espionagem britânico), Richard Moore, disse que a China era "uma grande preocupação" para a agência.