China lança primeiro trator autônomo e 5G do mundo

A China tem o primeiro trator elétrico, autônomo e conectado às redes 5G do planeta. Anunciado nas últimas semanas, o veículo 4×4 é chamado de ET504-H e funciona por meio de baterias ou por células de combustível de hidrogênio.

Além de poder funcionar de forma autônoma, o veículo também pode ser controlado remotamente graças à conexão com redes 5G. Desta forma, ele pode ser controlado de qualquer lugar do mundo.

Visualmente, o trator tem aspecto futurista e lembra até um brinquedo gigante. Debaixo do capô, o veículo conta com motor médio síncrono central que impulsiona as rodas traseiras, enquanto as dianteiras contam com motores elétricos próprios.

O desenvolvimento do veículo se deu por uma parceria entre o Instituto Nacional de Inovação e Criação de Máquinas Agrícolas e o Instituto de Pesquisa de Equipamentos Avançados de Tianjin, da Universidade de Tsinghua.

A ideia é utilizar a máquina para desenvolver a agricultura inteligente no país. Segundo dados da consultoria americana Markets and Markets, o mercado de agricultura inteligente vai movimentar 13 bilhões de dólares neste ano e a previsão para 2025 é que a cifra chegue em 22 bilhões de dólares.