China Lança 2ª Expo Internacional da Cadeia de Suprimentos com Aumento de Expositores Estrangeiros

A 2ª Expo Internacional da China para Promoção da Cadeia de Suprimentos será realizada de 26 a 30 de novembro em Pequim, no Pavilhão Shunyi do Centro Internacional de Exposições da China. O evento é organizado pelo Conselho de Promoção do Comércio Internacional da China e pelo Grupo de Exposições Internacionais da China.

Nesta segunda-feira, 28, o Vice-Presidente do Conselho de Promoção do Comércio Internacional da China, Sr. Zhang Shaogang, e o Vice-Presidente, Sr. Yu Jianlong, apresentaram informações sobre o evento. Também esteve presente o Diretor do Gabinete do Conselho de Promoção do Comércio Internacional da China, Sr. Yu Yi.

Organizações internacionais apoiam a Expo

Cinco importantes organizações internacionais, incluindo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, confirmaram apoio à Expo. O tema, “Ligar o mundo, criar o futuro em conjunto”, busca promover a cooperação internacional na cadeia de suprimentos e na cadeia industrial, promovendo a interação entre empresas chinesas e estrangeiras.

Espera-se que mais de 1.000 representantes do governo e de empresas de todo o mundo participem da cerimônia de abertura em 26 de novembro. Nesta ocasião, será apresentado o documento “Iniciativa de Pequim para a Estabilidade e Fluidez Global da Cadeia Industrial e da Cadeia de Suprimentos”. Durante a Expo, sete eventos temáticos e mais de 300 atividades serão realizadas, abordando as diversas cadeias e zonas de exposição.

Empresas globais e inovação tecnológica

Mais de 600 empresas chinesas e estrangeiras estarão presentes, incluindo 75 empresas da Fortune 500 e diversas pequenas e médias empresas de vários países. Esta edição também se destaca por inovações focadas em cooperação industrial e tecnológica. Expositores estrangeiros compõem 32% do total, com empresas dos EUA e Europa em grande destaque.

A área de exposição aumentou para 120.000 m², com uma nova subzona de cadeia agrícola verde, onde serão apresentadas iniciativas sustentáveis pela Cargill e outras empresas, voltadas para redução de carbono e combate às mudanças climáticas. Outro destaque será a cadeia de tecnologia digital, que terá iniciativas conjuntas da SAP e da China Unicom para reforçar a economia digital.

Índices e relatórios inovadores

Entre as novidades deste ano, está o lançamento do “Relatório Global de Promoção da Cadeia de Suprimentos 2024”, que inclui o Índice Global de Promoção e o Índice Global de Ligação da Cadeia de Suprimentos, ajudando governos e empresas a entender tendências e riscos na cadeia de suprimentos.

No ano passado, a primeira edição da Expo contou com 515 empresas participantes, resultando em mais de 200 acordos e 360 eventos de troca e cooperação. Este ano, espera-se um nível de internacionalização ainda maior, com 70 países representados, incluindo presença de expositores da Fortune 500.

A Expo também trará iniciativas verdes e sustentáveis, com normas de construção ecológica para estandes. A Administração Nacional de Supervisão do Mercado e a Alfândega de Pequim apoiarão a conveniência logística e a certificação de produtos estrangeiros. Delegações de mais de 100 países e regiões participarão, incluindo organizações internacionais, delegações locais e mais de 50 associações empresariais.

A Expo da Cadeia de Suprimentos também terá versão online, através da plataforma “Feizhan”, facilitando contatos comerciais e parcerias globais.