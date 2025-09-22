Conheça o CEO brasileiro que treinou uma IA para substituí-lo

CEO do Grupo VIASOFT, Fábio Scabeni passou por uma situação complicada em 2023. “Recebi exames de saúde que levantaram a suspeita de um tumor semelhante ao que havia levado o meu primo meses antes. Tive a sensação de que os meus dias estavam contados”, diz. A reação do executivo, no entanto, foi bastante pragmática: ele resolveu treinar uma inteligência artificial para pensar como ele. Uma espécie de "segundo cérebro" que pudesse servir de mentor para a filha pequena e, quem sabe, para a empresa.

"Sempre fui do tipo que gosta de planejar tudo, até mesmo o que não está sob o meu controle", afirma. A ideia deu início a uma jornada de inovação e um projeto de legado. Novos exames, no entanto, descartaram a suspeita inicial: não se tratava de um tumor, mas sim de sintomas relacionados a uma epilepsia até então não diagnosticada. “O projeto de um ‘segundo cérebro’ na IA continuou e ganhou um novo propósito. Entendi que a ferramenta, concebida para preservar o meu legado, era uma poderosa aliada para preservar o meu recurso mais valioso: a energia mental”, diz.

O executivo explica que ao delegar tarefas cognitivas e automatizar análises, ele poderia manter sua eficiência como líder, mas com mais tempo e atenção para o que realmente importa. “Isso me levou a sistematizar toda essa jornada em um método, detalhado no meu livro recém-publicado, Entre a vida e a inteligência artificial, que ensina outros profissionais e empresas a trilhar o mesmo caminho”, conta.

Oráculo corporativo

Para Scabeni, a experiência abriu uma nova ideia. “Se a IA pode ser uma extensão da minha própria mente, ela também pode ser a extensão dos demais líderes da empresa.” Esse é o conceito dos copilotos de gestão com IA da VIASOFT, uma espécie de sentinela digital que monitora 24 horas por dia os sinais, muitas vezes não óbvios e complexos, do negócio, cruzando um volume de dados que seria impossível para um ser humano.

O CEO começou a implementar os copilotos para ajudar as lideranças de diferentes áreas dentro da VIASOFT. O resultado foi tão positivo que a decisão de levar a solução ao mercado foi um passo natural. Assim foi criado o VIAHELPER, uma plataforma de IA que permite às empresas desenvolverem seus próprios copilotos de gestão, especializados para diferentes setores econômicos e áreas funcionais.

O fim da gestão reativa

Segundo Scabeni, o diferencial do VIAHELPER está em resolver dores da gestão moderna. “Gestores competentes sabem que o maior desafio não está em encontrar respostas para as perguntas que já fazem. Para isso, bastam relatórios e BI”, explica o CEO. “A grande dor de cabeça são as perguntas que eles não estão fazendo. Só descobrem que deveriam tê-las feito quando o mercado responde com queda de margem ou perda de vantagem competitiva. É como levar uma bala nas costas por não enxergar o inimigo se aproximando.”

É nesse ponto que a solução da VIASOFT atua. Scabeni diz que a ferramenta não é passiva no aguardo de um comando. “Ela funciona como um verdadeiro copiloto de gestão, uma sentinela que questiona: ‘O que pode dar errado nesta operação?’. Monitorando em tempo real os dados e os movimentos dentro do ERP da empresa, o copiloto identifica riscos e anomalias que passariam despercebidos a um olhar humano”, explica.

Quando um risco é detectado, a plataforma avisa imediatamente o gestor, e o conscientiza sobre as consequências de não tomar uma decisão. Em seguida, propõe três caminhos possíveis, detalhando os prós e os contras de cada um. Ao gestor, resta decidir qual ação será tomada.

Para o executivo, essa abordagem redefine fundamentalmente o papel do líder. “O gestor passa a dedicar sua energia mental, tempo e atenção de qualidade a fazer estratégia de verdade. Se antes os líderes gastavam horas garimpando informações e validando opiniões para tomar uma decisão, agora eles recebem o cenário completo e mastigado”, argumenta.

Ao delegar a análise massiva de dados para uma IA com poder de memória e processamento humanamente impossíveis, o VIAHELPER devolve ao gestor a capacidade de decidir com base na razão, transformando-o de um analista do passado em um arquiteto do futuro.

Gestão do futuro

A ferramenta desenvolvida pela VIASOFT sob a liderança de Scabeni já ultrapassou as paredes da empresa. Os primeiros testes com os copilotos de gestão começaram no primeiro trimestre de 2025 com clientes da companhia. A fase piloto não só validou a ferramenta, como permitiu à VIASOFT analisar o comportamento dos gestores e refinar a plataforma para maximizar a conveniência e a geração de insights.

Para Scabeni, o futuro da gestão não será sobre ter mais dados, mas sobre ter mais sabedoria para agir. "Os líderes serão demandados de coragem e responsabilidade moral sobre os alertas que os copilotos exibirão e que dependem de uma tomada de decisão rápida. A IA pode ampliar as capacidades de tomada de decisão de um gestor, mas a responsabilidade moral e ética das decisões será sempre humana”, finaliza.