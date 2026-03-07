CEO do Google pode receber R$ 3,5 bilhões até 2029

Sundar Pichai, CEO do Google e da Alphabet, poderá receber até US$ 692 milhões — cerca de R$ 3,55 bilhões — nos próximos três anos, segundo um novo plano de remuneração divulgado na sexta-feira pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

O pacote coloca o executivo indo-americano, que comanda o Google desde 2015 e a Alphabet desde 2019, entre os CEOs mais bem pagos do mundo.