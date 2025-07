CEO do Google diz à geração Z que o segredo do sucesso é se colocar em situações desconfortáveis

O caminho para o sucesso nunca é fácil, nem para os líderes mais renomados do mundo. O CEO do Google, Sundar Pichai, compartilhou recentemente, em entrevista ao podcast de Lex Fridman, que em diversos momentos da sua trajetória, sentiu-se em desvantagem em relação a colegas de trabalho, o que, segundo ele, faz parte do processo de crescimento.

“Em vários momentos da minha vida, trabalhei com pessoas que eu sentia que eram melhores do que eu", disse Pichai. Ele explicou que buscar essa sensação de desconforto ao lado de pessoas que desafiam suas habilidades é uma forma eficaz de crescimento. "Você precisa buscar essa sensação algumas vezes, tentando se colocar em situações onde você está trabalhando com pessoas que esticam suas capacidades, pois isso ajuda no seu desenvolvimento", completou.

O que pode parecer um desafio, na verdade, foi uma das chaves para o sucesso de Pichai, que começou sua trajetória no Google em 2004 como gerente de produto. Menos de dez anos depois, ele chamou a atenção dos fundadores Larry Page e Sergey Brin, sendo nomeado CEO da companhia em 2015.

Pichai reconhece que a sorte tem seu papel no sucesso, mas dá um conselho importante para a geração Z: seguir aquilo que realmente ama, mesmo que à primeira vista pareça irracional. “O cérebro te diz algo, mas quando você faz, é importante ouvir seu coração e ver se realmente gosta daquilo.”

O papel das pessoas no sucesso profissional

Para Pichai, o sucesso no trabalho não depende apenas das habilidades individuais, mas também das pessoas com quem você trabalha. Encontrar as pessoas certas para colaborar foi essencial não só para o seu crescimento pessoal, mas também para o crescimento do Google, que se tornou um gigante trilionário. "Você encontra pessoas com uma missão comum, com esse impulso interior pela excelência, e pode conquistar muito assim", afirmou.

A busca por excelência no Google pode exigir mais do que um expediente de 9 às 17 horas. Sergey Brin, cofundador da empresa, já encorajou os funcionários focados em IA a estarem no escritório "todos os dias da semana", com semanas de trabalho de 60 horas sendo o "ponto ideal de produtividade", segundo um memorando interno visto pelo The New York Times.

Embora Pichai tenha dito publicamente que acredita que o futuro do trabalho deve ser focado na flexibilidade, a crescente competitividade no setor de IA tem pressionado os gigantes de tecnologia a estarem sempre à frente.

Ainda assim, no ambiente de alta pressão, Pichai afirma que prefere manter a calma como gerente. Ele acredita que os melhores funcionários são geralmente os primeiros a perceber quando cometem erros, e que reagir de forma exagerada pode agravar a situação. "Às vezes, você trabalha com pessoas tão comprometidas com o sucesso que, se cometem um erro, elas sentem isso mais do que você", disse. "Por isso, trato essas pessoas de maneira diferente. Às vezes, é preciso deixar claro quando algo não está certo, mas, na maioria das vezes, não é esse o caso."