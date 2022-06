Carros da Tesla com direção autônoma causaram 273 acidentes nos EUA

Veículos da marca Tesla equipados com software de direção autônoma se envolveram em 273 acidentes nos Estados Unidos, de acordo com um relatório publicado nesta quarta-feira (15) pela Agência de Segurança no Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA), que investiga o sistema de assistência ao motorista da fabricante americana.

O relatório se concentra em veículos com o chamado software Level 2, um programa que pode acelerar ou desacelerar o carro e girar o volante, se necessário, mas requer um motorista atento e pronto para retomar o controle se houver necessidade a qualquer momento.

No total, os modelos Tesla foram alvo de quase 70% dos relatórios dos 392 acidentes registrados, quase todos entre julho de 2021 e meados de maio de 2022, segundo a NHTSA.

A agência destacou, porém, que o mesmo acidente pode ter sido alvo de vários relatórios e que os números publicados nesta quarta "não são dados significativos em termos de segurança".

Para ser contado, um acidente deve ocorrer quando o assistente de direção foi ativado em algum momento durante os 30 segundos anteriores.

Outro critério é que o incidente tenha a ver com um pedestre ou veículo de duas rodas (bicicleta ou motocicleta), ou quando uma pessoa foi levada ao hospital, ou causou a ativação do sistema de airbag ou exigiu a remoção do veículo.

Entre os outros 11 fabricantes listados, apenas a Honda foi alvo de um número significativo de relatórios (90).

