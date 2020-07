Câmera do novo iPhone pode tirar atraso da Apple em relação à Huawei

Quando os iPhones 11, 11 pro e 11 pro max foram lançados, não demorou para que muita gente comparasse as câmeras traseiras dos smartphones da Apple com diversos objetos, como com fogão do tipo cooktop. Agora, a próxima versão do iPhone pode adotar também a função de câmeras telefoto periscope. A informação foi dada pelos sites 9to5Mac, AppleInsider, and MacRumors, especializados no assunto.

Esse estilo de câmera, capaz de capturar imagens com a ampliação do objeto sem perder os detalhes, já é utilizado por outras fabricantes, como a Samsung. Um exemplo é a Samsung, que recentemente lançou o Galaxy S20 Ultra, capaz de dar até 10x de zoom.

A Apple já usou a tecnologia de telefoto em suas lentes, como no iPhone 7 Plus, o primeiro a adicionar uma câmera secundária com telefoto de 2x de zoom. O iPhone 11 Pro também conta com a telefoto em uma de suas câmeras.

A diferença é que as lentes periscope permitem um zoom óptico ainda maior do que já é oferecido pela fabricante. Se a Apple realmente estiver fazendo esse movimento, o próximo iPhone pode chegar a mais de 5x — e tirar o atraso em relação a alguns de seus concorrentes. Até o momento, o celular com maior alcance de telefoto com a lente periscope pode ser o Huawei’s P40 Pro Plus, que terá 10x, enquanto os iPhones não passam de 2x de zoom óptico.

A previsão é que a coreana Semco, uma das melhores fornecedoras de lentes, estará por trás da produção em 2021. As lentes periscope funcionam da seguinte forma: elas utilizam um prisma ou espelho para refratar a luz a fim de maximizar sua capacidade de zoom, e tudo isso é construído dentro dos celulares e não fora, como acontecem com as câmeras DSLR.

Recentemente, a Apple publicou uma nova patente que pode indicar uma versão dobrável de seus conhecidos smartphones.

Segundo o documento, que está no ar desde 7 de julho, o dispositivo seria “dobrável com uma parte de display exposta” mesmo quando o celular está dobrado. “Quando desdobrado, a tela do dispositivo fica plana, mas, quando fechado, uma parte fica proeminente para continuar a ser vista pelo usuário. Essa parte vai mostrar notificações e outros conteúdos mesmo com o celular fechado”, diz a publicação. Entre as opções de display estão as mensagens de texto, e-mail, calendário, alarmes, status da bateria e força do sinal de WiFi.

Novidades que podem desagradar alguns fãs da marca, mas deixar alguns outros bem felizes.