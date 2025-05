Bytedance projeta receita de US$ 186 bilhões em 2025 e se aproxima da Meta

A Bytedance, dona do aplicativo de vídeos curtos TikTok, está projetando uma receita de cerca de US$ 186 bilhões em 2025, o que a coloca quase no mesmo patamar da Meta, controladora do Facebook e do Instagram. A expectativa de crescimento de 20% ocorre apesar de um cenário econômico global incerto e de pressões políticas nos Estados Unidos.

Segundo fontes familiarizadas com as finanças da empresa, as vendas devem saltar dos atuais US$ 155 bilhões em 2024 para cerca de US$ 186 bilhões no próximo ano. O ritmo mantém a trajetória de crescimentos anuais acima de 20% e encosta na projeção de faturamento da Meta, estimada em US$ 187 bilhões para o mesmo período.

A companhia, sediada em Pequim, afirma ter ultrapassado a marca de 4 bilhões de usuários ativos mensais em seu portfólio de aplicativos — número semelhante ao dos serviços da Meta. Apesar do potencial bloqueio do TikTok nos EUA, o negócio internacional da ByteDance segue em expansão, sustentado por uma base global crescente. Mesmo com a redução no ritmo frente aos 29% de 2024, o crescimento de 2025 deve manter a ByteDance como uma das gigantes da internet mundial.

Valuation supera US$ 400 bilhões com IA e apps fora da China

A valorização da ByteDance também reflete seu avanço no campo da inteligência artificial generativa, além da expansão internacional do TikTok. O Vision Fund, do grupo japonês SoftBank, estimou o valor da companhia acima de US$ 400 bilhões em 2023. Já a Fidelity e a T. Rowe Price marcaram avaliações ainda mais altas, entre US$ 410 bilhões e US$ 450 bilhões, conforme reportado pela Bloomberg.

Apesar disso, o crescimento total da empresa mostra sinais de desaceleração em relação a 2023. Sua principal plataforma na China, o Douyin — similar ao TikTok — enfrenta retração no consumo e na receita publicitária, em meio à desaceleração econômica chinesa. Com isso, o TikTok passou a responder por uma fatia crescente do desempenho global da ByteDance.