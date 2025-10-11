BYD anuncia centro de pesquisa de direção autônoma no Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e Wang Chuanfu, presidente global da montadora BYD, anunciaram neste sábado, 11, um acordo para a instalação de um centro de pesquisas da montadora chinesa na cidade.

"Acabamos de fechar um entendimento e vamos ter toda a pesquisa e desenvolvimento da BYD sendo feita na cidade do Rio de Janeiro, perto do aeroporto do Galeão, na avenida 20 de Janeiro", disse Paes, em um vídeo no qual anunciou o acordo.

As datas de implantação, bem como o investimento envolvido, não foram revelados.

"É uma cidade muito bonita, com muita energia e inovação. Estabeleceremos nosso centro de P&D aqui, com foco em direção autônoma e em áreas como combustível flex", disse Wang, que esteve na reunião com Paes.

O prefeito do Rio trabalhou na BYD por quatro anos, período em que esteve afastado da política.

Fábrica em Camaçari

Na quinta-feira, a BYD abriu uma fábrica em Camaçari, na Bahia, em um espaço que antes pertencia à Ford.

O investimento da gigante asiática no complexo na Bahia foi de R$ 5,5 bilhões. Presente no Brasil há mais de uma década, a empresa tem outros investimentos no país, com unidades de produção em Campinas (SP) e Manaus (AM), e projetos de expansão e entrada em outros mercados da América Latina.

A nova planta em Camaçari tem capacidade inicial para produzir 150 mil veículos por ano e 300 mil, em uma segunda etapa. Atualmente, a unidade opera com a montagem de veículos. A partir de 2026, a produção será nacionalizada, com a inclusão de etapas como estamparia, soldagem e pintura, além de um maior índice de componentes fabricados no país.

De acordo com o governo, quando estiver em pleno funcionamento, o complexo terá potencial de gerar 20 mil empregos, entre diretos e indiretos, incluindo funcionários, prestadores de serviço e fornecedores.

Com Agência Brasil