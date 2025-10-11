Negócios

BYD anuncia centro de pesquisa de direção autônoma no Rio de Janeiro

Acordo foi fechado neste sábado, dias após montadora abrir fábrica em Camaçari, na Bahia

Shark BYD, um dos modelos da fabricante chiinesa (Divulgação)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 20h07.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e Wang Chuanfu, presidente global da montadora BYD, anunciaram neste sábado, 11, um acordo para a instalação de um centro de pesquisas da montadora chinesa na cidade.

"Acabamos de fechar um entendimento e vamos ter toda a pesquisa e desenvolvimento da BYD sendo feita na cidade do Rio de Janeiro, perto do aeroporto do Galeão, na avenida 20 de Janeiro", disse Paes, em um vídeo no qual anunciou o acordo.

As datas de implantação, bem como o investimento envolvido, não foram revelados.

"É uma cidade muito bonita, com muita energia e inovação. Estabeleceremos nosso centro de P&D aqui, com foco em direção autônoma e em áreas como combustível flex", disse Wang, que esteve na reunião com Paes.

O prefeito do Rio trabalhou na BYD por quatro anos, período em que esteve afastado da política.

Fábrica em Camaçari

Na quinta-feira, a BYD abriu uma fábrica em Camaçari, na Bahia, em um espaço que antes pertencia à Ford.

O investimento da gigante asiática no complexo na Bahia foi de R$ 5,5 bilhões. Presente no Brasil há mais de uma década, a empresa tem outros investimentos no país, com unidades de produção em Campinas (SP) e Manaus (AM), e projetos de expansão e entrada em outros mercados da América Latina.

A nova planta em Camaçari tem capacidade inicial para produzir 150 mil veículos por ano e 300 mil, em uma segunda etapa. Atualmente, a unidade opera com a montagem de veículos. A partir de 2026, a produção será nacionalizada, com a inclusão de etapas como estamparia, soldagem e pintura, além de um maior índice de componentes fabricados no país.

De acordo com o governo, quando estiver em pleno funcionamento, o complexo terá potencial de gerar 20 mil empregos, entre diretos e indiretos, incluindo funcionários, prestadores de serviço e fornecedores.

Com Agência Brasil

BYD

