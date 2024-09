JPMorgan: criptomoedas estão sem "catalisador" de alta no curto prazo

O banco JPMorgan afirmou em um relatório recente que o mercado de criptomoedas não possui um "catalisador" de alta no curto prazo, o que tem resultado em uma alternância entre quedas e lateralidade nas últimas semanas e em um engajamento menor de investidores de varejo.

No relatório, analistas do banco pontuaram que a capitalização total do mercado cripto no fim de agosto era de US$ 2,02 trilhões, valor 24% inferior ao de março deste ano, quando o bitcoin atingiu uma nova máxima histórica de preço. E, nos últimos dias, essa capitalização chegou a ficar abaixo dos US$ 2 trilhões.

"No geral, continuamos vendo o ecossistema de criptomoedas carente de grandes catalisadores de preço e, portanto, esperamos que os tokens cripto e os preços dos ativos sejam cada vez mais sensíveis a fatores macroeconômicos", explicaram os analistas do JPMorgan.

O relatório pontua que, apesar da queda e de um momento adverso, o mercado também dá sinais positivos. Um deles é o segmento de stablecoins, que conseguiu crescer sua capitalização ao longo de agosto e também aumentou os volumes movimentados por investidores na comparação com julho.

Por outro lado, o JPMorgan avalia que os fluxos de investimentos nos ETFs de bitcoin e ether não surpreenderam, destacando que o lançamento dos fundos de ether em julho foi "decepcionante" na comparação com o lançamento dos ETFs de bitcoin em janeiro deste ano.

Nas últimas semanas, porém, os próprios ETFs da maior criptomoeda do mundo tiveram um desempenho "decepcionante", na visão do banco. Dados do relatório mostram que o grupo de 11 fundos encerraram o mês de agosto com um saldo negativo, perdendo US$ 81 milhões em investimentos.

Criptomoedas e EUA

Como o JPMorgan aponta, o comportamento do bitcoin e outros criptoativos depende principalmente do cenário macroeconômico dos Estados Unidos no curto prazo. De um lado, a taxa de juros do país deve começar a ser reduzida pelo Federal Reserve nos próximos meses, o que beneficia ativos de risco.

Ao mesmo tempo, o mercado segue com temores sobre uma possível recessão nos Estados Unidos, o que tem resultado em uma forte aversão a riscos. Há, ainda, a definição das eleições presidenciais no país, que também pode influenciar no preço das criptomoedas. Com essa combinação, o cenário de curto prazo para o setor segue incerto.