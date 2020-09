Brasileiros procuram (e compram) mais TVs na pandemia do coronavírus

Os brasileiros estão pesquisando cada vez mais preços de novas televisões, segundo uma pesquisa feita pela OLX Brasil e ennviada com exclusividade à EXAME. Segundo a empresa, a busca por TVs, equipamentos de áudio, vídeo e fotografia aumentou em 66% em relação aos meses que antecederam a pandemia. As vendas dos produtos também aumentaram em 27%.

O estudo também mostra que algumas marcas tiveram ainda mais crescimento nas buscas em julho, como é o caso da Philips, que teve um aumento de 122,9% nas pesquisas. As compras dos televisores para algumas marcas também cresceram, a novata TLC, por exemplo, viu suas vendas aumentarem em 103,8%, enquanto a Sony teve uma queda de 13,1% nas vendas .

Buscas Vendas Ranking Marca Aumento Ranking Marca Aumento 1 Philips 122,9% 1 TCL 103,8% 2 Semp 117,9% 2 Philips 63,4% 3 Samsung 77% 3 Semp 40,2% 4 Philco 76,6% 4 LG 13,7% 5 LG 72,9% 5 AOC 12,1% 6 AOC 63,2% 6 Philco 10,3% 7 TCL 62,9% 7 Samsung 9,1% 8 Sony 36,5% 8 Sony -13,1%

Já no período entre janeiro e julho deste ano a sul-coreana Samsung, líder no setor de televisões, se manteve como a marca mais popular na hora das buscas, com 27,2%, enquanto a LG vendeu mais, com 24,8% das vendas concluídas.

Buscas Vendas Ranking Marca Share Ranking Marca Share 1 Samsung 27,2% 1 LG 24,7% 2 LG 25% 2 Samsung 23,8% 3 Semp 13,1% 3 Semp 15,5% 4 Philco 11,3% 4 Philco 10,1% 5 Philips 8,1% 5 Philips 9,1% 6 AOC 5,3% 6 TCL 6,3% 7 TCL 5,1% 7 AOC 5,3% 8 Sony 4,5% 8 Sony 4,8%

“As pessoas estão passando mais tempo em suas casas e equipamentos eletrônicos voltaram a ganhar importância nos momentos de recreação e lazer, já que outras atividades que envolvem sair de casa ainda estão limitadas. Já aparelhos de áudio e vídeo contribuem para o trabalho home office, ainda realizado pela maioria das pessoas. Seja qual for o orçamento do comprador, na OLX os usuários podem encontrar uma imensa variedade de produtos seminovos e usados com preços vantajosos para levar para casa nesse período de isolamento social”, explica Joel Rennó Jr., CFO da OLX Brasil, em um comunicado enviado à EXAME.