Bradesco fora do ar? Clientes reclamam de problemas no app do banco

O aplicativo do Bradesco apresenta instabilidade na manhã desta terça-feira, 30. Pelas redes sociais, clientes reclamaram que não conseguem utilizar o app do banco.

O site Down Detector apontou diversas reclamações por volta das 8h45. A reclamação que teve mais notificações, foi sobre o login do App do telefone móvel, seguido por login no internet banking.

O que disse o Bradesco?

Em resposta a usuários, o banco afirmou que as áreas técnicas estão verificando o problema. Eles afirmaram que os usuários não desinstale o app para não perder sua chave de segurança.

Nas redes sociais, os clientes afirmaram que estavam com problemas de acesso.