BlueSky fez mais dinheiro com vendas de camisetas do que com recursos do app, diz executiva As vendas do produto foram impulsionadas com a aparição da CEO da BlueSky com uma camiseta que dizia em latim: "Um mundo sem Césares" em crítica a Mark Zuckerberg

No evento SXSW, Jat Graber subiu ao palco com uma camiseta que fazia crítica a Mark Zuckerberg (Reprodução/YouTube)