BlaBlaCar passa por maior renovação desde seu início no Brasil

São Paulo – A startup BlaBlaCar está passando por sua maior reformulação desde que começou a operar no Brasil em novembro de 2015.

Ricardo Leite, gerente geral da BlaBlaCar no Brasil, chama a mudança de “uma nova visão de produto”, por parte da empresa. A essa altura, você provavelmente espera uma reformulação completa e complexa. Mas a mudança é tão importante quanto delicada e sutil.

Antes, porém, é preciso lembrar como o app funciona atualmente. O BlaBlaCar tem como objetivo conectar donos de carro indo viajar e pessoas que buscam carona. Ele coloca os dois lados em contato, auxiliando o motorista a diluir os custos da viagem.

Quem busca ou oferece uma carona deve colocar a cidade de origem e de destino. Simples.

Com a nova dinâmica, os usuários poderão colocar o ponto exato de saída e de destino. A chave dessa mudança, no entanto, é um novo algoritmo.

Em vez de buscar somente entre as viagens que têm mesma origem e destino, esse algoritmo será capaz de ver quais outras rotas podem ser feitas por aquele caminho.

Com isso, quem procura uma carona saindo de uma cidade pequena não precisa colocar como origem a maior cidade da região para aumentar as chances de achar um carro. “Para quem oferece a carona, tem o potencial de um número maior de pessoas no seu carro”, diz Leite.

O algoritmo, diz o executivo, já estava funcionando no Brasil em caráter de testes. Boa parte dos usuários, porém, continuou realizando as buscas por cidades, sem perceber a novidade. A partir de agora, com a comunicação oficial da empresa, esses usuários devem começar a notar o novo algoritmo e mudar a forma como usam o app. “Agora você deixa de pensar entre cidades e passa a pensar em hiperlocalização”, explica Leite.

Outro ponto que o gerente geral da BlaBlaCar no Brasil comenta é sobre como o app funciona como complemento para a rede do transporte público. “Seria inviável para um governo montar uma rede tão abrangente assim”, diz.

Um mapa virtual mostra a usuários até onde é possível chegar com uma viagem da BlaBlaCar saindo da sua cidade. Para isso, basta visitar essa página e inserir a sua cidade.

Nova identidade

Ao mesmo tempo, a BlaBlaCar mostra sua nova linguagem visual que chegará ao site e ao app da empresa. O logo também muda.

As cores primárias que compunham o logo anterior dão espaço para um visual mais maduro.

A nova imagem tem linhas parecidas com às de aspas. Isso, diz Ricardo Leite, é reflexo do que o BlaBlaCar traz como “efeito colateral”: convivência e troca de experiências entre pessoas que, muito provavelmente, nunca se conheceriam de outra forma.

“Sempre fomos assim, mas agora vamos abraçar a identidade que a BlaBlaCar conecta as pessoas”, afirma.

A BlaBlaCar foi fundada na França em 2006. Em todo o mundo, a startup conta com mais de 35 milhões de membros. Os aplicativos para Android e iOS foram baixados mais de 21 milhões de vezes.