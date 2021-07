Bilionário Richard Branson gastou mais de US$ 1 bilhão para ir ao espaço

A Virgin Galactic, do bilionário britânico Richard Branson, quer levar ao espaço um turista por dia, enquanto a empresa espacial busca capitalizar o voo de teste bem sucedido feito por seu fundador no fim de semana. A meta é de 400 voos por ano, informou seu presidente-executivo, Michael Colglazier, em entrevista ao jornal Financial Times.

Michael Colglazier, que assumiu o comando da Virgin Galactic há um ano, no entanto, não definiu um cronograma para a empresa aumentar suas operações comerciais e admitiu que enfrentaria grandes obstáculos para se expandir no curto prazo.

— Acho que por um tempo isso vai ser um negócio muito restrito à oferta — disse ele, acrescentando:

— Em cada espaçoporto, vamos atingir cerca de 400 voos por ano. Estou esperando números altos de um dígito até números baixos de dois dígitos de espaçonaves [em cada local], a fim de alcançar números como esse.

As ações da empresa de Branson tiveram um salto recorde de 22% no pré-mercado americano, após o voo do bilionário ao espaço. A Virgin Galactic ganha quase US$ 1 bi em valor de mercado.

Após o teste bem-sucedido neste fim de semana, a Virgin Galactic também pretende expandir suas operações em sua primeira base no Novo México e “encontrar outros portos espaciais ao redor do mundo e começar a levá-los a mais lugares”, acrescentou Colglazier.

Branson voou com mais cinco pessoas, um marco numa empreitada que ele começou há 17 anos e que consumiu mais de US$ 1 bilhão de sua fortuna pessoal, segundo o Financial Times. O voo de teste realizado no domingo, veio nove dias antes do primeiro voo de Jeff Bezos a bordo de um foguete de sua empresa espacial privada, a Blue Origin.

O avanço pode dar à Virgin Galactic publicidade extra valiosa enquanto tenta construir o primeiro negócio de turismo espacial comercial, com mais dois testes programados este ano antes de transportar passageiros pagantes, em 2022.

Em entrevista ao Financial Times, Colglazier disse que a empresa planeja substituir seu protótipo de espaçonave por duas novas naves no próximo ano, projetadas para serem mantidas mais facilmente, levando a interrupções mais rápidas entre os voos.

No entanto, com espaço para apenas quatro passageiros em cada voo, a Virgin Galactic enfrenta uma séria escassez de assentos no curto prazo, contou o CEO da Virgin Galactic ao FT.

Mais de 600 pessoas investiram em média US$ 130 mil cada uma pela chance de voar em uma de suas espaçonaves, enquanto outras mil pagaram US$ 1 mil em depósitos. A Virgin pretende retomar as vendas de bilhetes após novos testes a preços acima de US$ 250 mil por pessoa, valor inicialmente anunciado.

Branson deveria chegar ao espaço no final do verão, mas apresentou seus planos de vôo no mês passado, poucos dias depois de Bezos anunciar a data de sua própria viagem ao espaço.

Colglazier voltou a negar que Branson estivesse em uma corrida para derrotar Bezos. Em vez disso, disse que Branson mudou seus planos porque não havia mais a necessidade de um segundo voo para testar a experiência do cliente da empresa.