Bayer lança primeiro aplicativo para mulheres com DIU

"Apesar das orientações que damos no consultório, nós percebemos que as pacientes ainda apresentam muitas inquietações durante a adaptação ao DIU hormonal, principalmente em relação ao fluxo menstrual. Por isso, decidimos oferecer um aliado adicional a elas, que as acompanhe no dia a dia e traga ainda mais segurança nesse período", comenta a Dra. Thais Ushikusa, ginecologista, obstetra e Gerente Médica de Saúde Feminina na Bayer Brasil.