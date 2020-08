Assistente da Samsung mira na Alexa e falará português em breve

A Samsung anunciou nesta segunda-feira, 31, a data na qual sua assistente virtual para televisores inteligentes estará disponível em português. O objetivo com a atualização, segundo a empresa, é “ampliar ainda mais a conectividade entre os produtos da marca no Brasil” e a nova atualização da Bixby estará disponível nos modelos a partir da TV Crystal UHD TU8000 já no mês de setembro (que começa amanhã). Todos os modelos a partir da TU8000, que inclui as Qled 4K Q60T, Q70T, Q80T, Q95T e as 8K Q800T, Q950T, são compatíveis com Bixby

A Bixby é uma assistente virtual para a TV que permite abrir e pausar aplicativos de vídeo, mudar de canal, alterar o volume, saber qual é a previsão do tempo para determinado local e ativar funções como o “modo ambiente”. Ao todo 18 recursos estarão disponíveis na versão em português da assistente virtual.

“Apresentar aos consumidores a versão do recurso de voz em português da Bixby para a linha de TVs é um importante passo dado pela Samsung no mercado brasileiro, um dos grandes focos da companhia. Nossa nova linha de TVs já mostrava nosso interesse em promover maior conectividade entre a TV e o usuário graças aos Múltiplos Assistentes Pessoais e a Bixby tem um importante papel nesse contexto”, afirma Gustavo Assunção, vice-presidente da divisão de consumer electronics da Samsung Brasil, em um comunicado enviado à EXAME.

Vale lembrar que os televisores TU8000 também têm compatibilidade com a assistente virtual da Amazon, a Alexa, integrada ao sistema Tizen. Ao pressionar e segurar o botão do microfone no controle remoto da TV, você pode fazer as perguntas tradicionais para a assistente da Amazon. Essa integração da assistente de voz também permite que o usuário controle diferentes dispositivos conectados que sejam compatíveis com a Alexa — desde que você os tenha em casa. Com a assistente, a Samsung tira um diferencial competitivo que a LG tinha nesse mercado por contar com o Google Assistente integrado às suas TVs.

Agora, a TU8000 será compatível com a Bixby em português. Com isso, será possível comandar aparelhos conectados da própria Samsung, como o ar condicionado Wind Free, a lavadora conectada Qdrive, o aspirador-robô PowerBot ou a geladeira Family Hub.

Para ativar a Bixby no televisor da Samsung, basta ir ao menu de configurações, clicar em “geral”, depois em “voz” e, por fim, “configurações de Bixby Voice”. Por lá será possível escolher o idioma da assistente virtual, cujo comando de ativação será “Hi, Bixby!”, independentemente da língua que for escolhida no momento de configuração.

Google Assistente, Alexa e Bixby

A Samsung também terá, agora, um controle por voz da função “Multi Tela 4”, que vai um pouco além da utilização da Bixby para controlá-lo. Com ele, segundo a empresa, ficará mais fácil dividir a tela entre o conteúdo da televisão e algum conteúdo espelhado de um smartphone ou tablet — tudo escolhido por voz, inclusive o volume de cada uma das metades da tela da TV.

“A expansão do recurso de voz da Bixby, em português, para o portfólio de televisores 2020 da Samsung reforça nosso comprometimento em oferecer experiências ainda mais completas para os nossos consumidores”, destaca Eduardo Santos, diretor de conteúdos e serviços para a área de dispositivos móveis da Samsung Brasil, no mesmo comunicado.

Além da Bixby e da Alexa, os televisores da Samsung em 2020 terão também o Google Assistente a partir do quarto trimestre — uma junção de assistentes virtuais com a distância de um controle remoto.