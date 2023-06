Apple testa novos Macs de última geração para impulsionar vendas

A Apple testa um par de novos Macs de última geração e seus respectivos processadores antes de sua Conferência Mundial de Desenvolvedores na semana que vem, em um sinal de que está próxima de lançar desktops com foco profissional.

A empresa planeja dois novos modelos de Mac — chamados internamente de Mac 14,13 e Mac 14,14 — que executam o processador M2 Max anunciado em janeiro e um chip M2 Ultra ainda a ser revelado. Esse segundo processador substituiria o modelo M1 Ultra atualmente usado no Mac Studio, um desktop de última geração apresentado em março de 2022.

Os novos computadores fazem parte de uma estratégia para reformular a linha Mac e atrair consumidores durante um período de desaceleração do setor. Modelos de desktop potentes ainda são chave para o apelo da Apple entre usuários profissionais, como editores de vídeo ou designers gráficos. A empresa também está a poucos dias de realizar a Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC), seu encontro anual com profissionais que utilizam essas máquinas para criar aplicativos.

Um representante da Apple, com sede em Cupertino, Califórnia, não quis comentar.

O primeiro computador desktop em teste opera com um processador M2 Max com oito núcleos de alto desempenho — componentes para as tarefas mais exigentes — além de quatro núcleos de eficiência e 30 núcleos gráficos. Essas são as mesmas especificações apresentadas no MacBook Pro com o M2 Max. Esta máquina em particular também inclui 96 gigabytes de memória e executa o macOS 13.4, a versão do sistema operacional Mac lançada no início de maio.

A segunda máquina em teste opera com o chamado M2 Ultra, chip ainda a ser anunciado pela companhia. Esse componente, que possui 24 núcleos de processamento, apresenta o dobro do desempenho do modelo M2 Max. O chip inclui 16 núcleos de alto desempenho e oito núcleos de eficiência, além de 60 núcleos gráficos. A empresa testa o chip em configurações com 64 gigabytes, 128 gigabytes e 192 gigabytes de memória.

O chip M2 Ultra também vai incluir uma opção mais potente, com até 76 núcleos gráficos, dobrando o máximo de 38 núcleos encontrado no atual chip M2 Max, segundo apurado pela Bloomberg.

O chip M2 Ultra foi inicialmente desenvolvido para uma versão futura do desktop Mac Pro de última geração. Atualmente, essa máquina ainda opera com chips da Intel — uma barreira no esforço de três anos da Apple para usar processadores internos em seus computadores.

A Apple tem sido vaga sobre a chegada de um novo Mac Pro. A empresa disse há mais de um ano que um modelo atualizado seria lançado “outro dia”. Dentro da Apple, o futuro Mac Pro com chips internos foi chamado de Mac 14,8. Isso sugere que os desktops mais recentes em teste são máquinas diferentes, como novas versões do Mac Studio, atualmente oferecido nas configurações M1 Max e M1 Ultra.

Novos produtos

A Bloomberg informou em abril que duas novas atualizações do Mac Studio estão em andamento. A Apple também desenvolve uma versão de 15 polegadas do MacBook Air, juntamente com futuras iterações do MacBook Air de 13 polegadas e um modelo de 15 polegadas com um processador M3 de 3 nanômetros. E planeja um MacBook Pro de 13 polegadas de baixo custo e um iMac com o chip de última geração.

A conferência de desenvolvedores da próxima semana começa na segunda-feira com a estreia do tão esperado aparelho de realidade mista da Apple. A empresa também vai revelar atualizações para o software que roda no iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. A apresentação deve incluir ainda vários novos modelos de Mac.

Em outro sinal de que novas máquinas estão chegando em breve, a Apple planeja começar a permitir que clientes troquem mais tipos de Macs por um vale-presente na próxima segunda-feira. Os Macs que a Apple começará a aceitar: o MacBook Air M2 de 13 polegadas e o MacBook Pro de 13 polegadas, além do atual Mac Studio. Esse tipo de promoção normalmente indica que novas versões estão a caminho.