Apple recompensa artistas que usam áudio de última geração

A Apple oferece incentivos a artistas e gravadoras para produzir música com a tecnologia de áudio espacial, que é capaz de envolver os ouvintes no som.

A partir do próximo ano, a empresa planeja dar maior peso em streams de músicas mixadas com a tecnologia Dolby Atmos, de acordo com pessoas com conhecimento no assunto. Isso pode significar pagamentos de royalties mais altos para os artistas que forem os primeiros a adotar a tecnologia criada pela Dolby Laboratories, disseram os entrevistados que pediram para não serem identificados porque a mudança não foi anunciada.

Os ouvintes não precisariam necessariamente tocar a versão Atmos de uma música para que os artistas se beneficiassem. Só importa que a música seja oferecida nesse formato. A nova política incentivará artistas e gravadoras a gravar e mixar músicas com o Atmos – incluindo faixas mais antigas.

Como funciona?

A mixagem de música no Atmos é amplamente acessível, de acordo com as pessoas, fazendo com que valha a pena a participação de artistas e gravadoras consagradas na esperança de ver um aumento nos royalties.

O hardware de áudio da Apple, incluindo AirPods e o HomePod, um pequeno alto-falante, suporta reprodução Atmos. Com mais faixas disponíveis em áudio espacial, os consumidores podem querer adquirir um hardware adicional da Apple.

A Apple não comenta o assunto.

Áudio espacial

A empresa introduziu o áudio espacial no Apple Music pela primeira vez em 2021. Suportado pela tecnologia Dolby Atmos, o formato tenta imitar mais de perto a forma como a música soa pessoalmente, de onde pode vir de vários pontos ao redor da cabeça do ouvinte.

O aplicativo de música da Amazon também oferece áudio espacial compatível com Dolby Atmos para seus usuários como parte de suas assinaturas, sem nenhum custo extra. O Já o Spotify não suporta o formato.