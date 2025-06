Detalhes vazados sobre iPhone Fold confirmam plano da Apple para dispositivo dobrável

Embora o lançamento do iPhone 17 ainda esteja a cerca de dois meses de distância, a Apple já está focada no desenvolvimento de sua linha de 2026, que deve contar com uma promessa cercada de expectativas: o iPhone Fold, seu primeiro smartphone dobrável.

Na semana passada, o analista de mercado Ming-Chi Kuo, especializado na cadeia asiática de fornecimento e com um histórico de acerto sobre produtos da Apple, já havia revelado o plano da empresa. Desde então, detalhes sobre o iPhone Fold começaram a vazar, confirmando a aposta da Apple neste segmento do mercado de smartphones. Entre as informações divulgadas, estão especificações sobre tela, câmeras e materiais de construção.

Apesar de ainda estar em fase de testes, o iPhone Fold parece ser uma grande aposta da Apple para diversificar sua linha de produtos. Com isso, ela também se alinham com as tendências do mercado de smartphones dobráveis, segmento no qual concorrentes como Samsung, Huawei e Motorola já possuem dispositivos.

Mesmo representando metade da receita da Apple – US$ 201 bilhões em vendas no ano fiscal de 2024 –, o iPhone atingiu seu pico em 2022 e vem mostrando sinais de desaceleração desde então. A empresa aposta no modelo dobrável como uma maneira de renovar o interesse dos consumidores e recuperar o crescimento das vendas.

O que esperar do iPhone Fold?

As especificações vazadas indicam que a tela, quando aberta, terá 7,58 polegadas, ligeiramente menor que as 7,8 polegadas mencionadas anteriormente por outras fontes. O dispositivo contará com câmeras traseiras duplas de 48MP, alinhando-se à expectativa de que a Apple aumentará a resolução das câmeras traseiras em todos os modelos do iPhone 17 Pro.

Além disso, o corpo do iPhone Fold será feito de titânio e a dobradiça utilizará um material composto de vidro metálico amorfo e durável. Embora os rumores indiquem que o dispositivo terá lentes grande angular e ultra-angular, ainda não há confirmação sobre a configuração exata das câmeras, com possibilidade de uma lente teleobjetiva substituir esta última.

Uma renderização do dispositivo mostra que, quando aberto, o design do iPhone Fold será semelhante ao do iPad mini, porém em um formato mais compacto.