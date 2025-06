Meta paga R$ 80 bilhões para contratar jovem 'gênio' de 28 anos

Pouca gente conhece Alexandr Wang, mas isso deve mudar em breve. Aos 28 anos, o fundador da Scale AI está prestes a se tornar o nome por trás de um dos maiores investimentos já feitos pela Meta: a empresa de Mark Zuckerberg, dona de Facebook, WhatsApp e Instagram, estaria negociando a compra de 49% da Scale por US$ 15 bilhões — o que avalia a companhia em cerca de US$ 30 bilhões, o dobro de sua última avaliação.

Scale AI fornece dados para treinar modelos de inteligência artificial e já trabalha com líderes do setor como a própria Meta e a OpenAI. O investimento, ainda não confirmado oficialmente, é visto por analistas como uma forma de garantir o controle sobre um parceiro estratégico — mas, na prática, o que Zuckerberg estaria comprando é o próprio Wang e sua equipe mais próxima, segundo reportagem do Business Insider.

“É uma acquihire caríssima do Alexandr Wang”, escreveu o analista Ben Thompson, refletindo a percepção predominante no setor. O termo se refere a aquisições em que o principal ativo é o talento humano, e não necessariamente os produtos ou tecnologias da empresa comprada.

Histórico de negócios

Esse tipo de operação foi comum no Vale do Silício até ser freado por regulações antitruste nos Estados Unidos. Mas com a corrida por talentos em IA, os acordos voltaram a crescer — e com cifras bilionárias. Em 2023, a Microsoft pagou US$ 650 milhões à Inflection AI, num acordo que, embora descrito como licenciamento, foi interpretado como uma forma de contratar o fundador Mustafa Suleyman. O Google seguiu o mesmo caminho ao pagar US$ 2,7 bilhões pela Character.AI, com o objetivo de atrair o fundador Noam Shazeer.

Agora, Zuckerberg parece querer repetir a fórmula em escala ainda maior. Segundo reportagens, ele planeja que Wang lidere um novo laboratório de IA dentro da Meta, reunindo alguns dos principais pesquisadores do setor, de acordo com o BI.

Há quem argumente que os US$ 15 bilhões não caracterizam uma acquihire tradicional, já que parte do valor seria um adiantamento por serviços futuros da Scale. Mas, para muitos no setor, o objetivo real é garantir a presença de Wang no time — assim como a Apple fez ao comprar a Beats por US$ 3 bilhões, mais interessada na influência de Jimmy Iovine do que nos fones de ouvido.

Curiosamente, Wang não é um cientista de IA de renome. Segundo o Financial Times, ele é visto como um executivo com perfil técnico, mais habilidoso em promover a empresa do que em liderar pesquisas ou gerenciar equipes. Ainda assim, Zuckerberg parece convencido de que ele pode ser peça-chave na estratégia da Meta nesse futuro envolvendo IA.

O histórico, no entanto, traz alertas. Os fundadores do Instagram e do WhatsApp deixaram a Meta após vendas bilionárias. Mike Krieger, cofundador do Instagram, atua como diretor de produto da Anthropic — uma concorrente direta da Meta em IA.

Por outro lado, poucas empresas têm fôlego financeiro para gastar bilhões em contratações estratégicas. E se Zuckerberg estiver certo ao apostar que o futuro da tecnologia passa pela inteligência artificial, o investimento pode se justificar no longo prazo.

Criador do design do iPhone deve se tornar bilionário

Jony Ive, conhecido por sua longa trajetória como designer na Apple, está prestes a entrar para a lista dos bilionários da Forbes após a aquisição da sua startup de hardware de inteligência artificial, a io, pela OpenAI. O negócio foi fechado em ações e avaliado em US$ 6,5 bilhões, o que deve ampliar significativamente o patrimônio do designer nos próximos anos.

Segundo estimativas da Forbes, Ive possui aproximadamente 11% da io e deve receber uma participação em ações da OpenAI avaliada em cerca de US$ 715 milhões.

A liberação completa dessas ações está prevista para ocorrer ao longo de vários anos. O acordo ainda precisa passar por aprovação regulatória.