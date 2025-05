Apple pode lançar iPhone 'quase todo de vidro' em 2027, diz analista

No ano em que o iPhone completará o seu vigésimo aniversário, a Apple pode estar planejando lançar um novo modelo do aparelho.

Segundo o boletim informativo "Power On", do analista especializado em Apple Mark Gurman, da Bloomberg, a companhia prepara o lançamento de um iPhone com desing curvo e uma estrutura quase inteira de vidro para 2027. Segundo Gurman, o modelo pode estrear uma tela "sem recortes", com a câmera frontal posicionada sob o display.

O anúncio vem na esteira de uma série de especulações sobre os planos da Apple para os próximos anos.

De acordo com fontes ouvidas pelo site The Information, a empresa estaria desenvolvendo uma linha de novos produtos, que inclui um dispositivo dobrável planejado para 2026 e um modelo ultrafino que pode chegar já em 2025.

Os lançamentos indicam uma mudança no posicionamento da Apple, diversificando sua linha premium acompanhando empresas como Samsung e Huawei. Na outra ponta, especialistas alertam para o alto custo de fabricação e complexidade logística desses novos formatos.

Nesse sentido, a versão dobrável do celular, por exemplo, pode contar com uma tela de cerca de 8 polegadas quando aberta e uma pequena área visível mesmo quando fechada, para exibir notificações e alertas. Já o modelo com tela edge-to-edge exigirá avanços em sensores sob o display, eliminando molduras e recortes.

Ainda segundo fontes do The Information, a Apple também avalia adotar um novo cronograma de lançamentos. Sendo: os modelos mais avançados da linha iPhone 17 devem ser lançados no outono de 2026, enquanto as versões mais acessíveis chegariam apenas na primavera de 2027.