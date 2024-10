Apple deve lançar novo iPhone SE com design renovado e sem botão inicial em 2025

A Apple está finalizando a produção de um novo iPhone SE, que deverá ser anunciado no início de 2025, de acordo com fontes especializadas com o tema. O aparelho, trará um design mais moderno e deixará de contar com o botão inicial, adotando uma tela de borda a borda. A nova geração do smartphone substituirá o modelo lançado em 2022, que introduziu a conectividade 5G. As informações são da Bloomberg.

Com essa mudança, a Apple busca fortalecer sua presença no mercado de smartphones de entrada, onde enfrenta forte concorrência de dispositivos Android, especialmente na China. O modelo atual custa US$ 429 (R$ 2.330), um valor abaixo dos iPhones tradicionais, mas ainda superior ao de muitos concorrentes. Ao aproximar o design do SE ao de modelos mais avançados, como o iPhone 14, a Apple espera atrair consumidores que buscam um telefone mais acessível, mas com recursos visuais atualizados.

Além de modernizar o iPhone SE, o novo aparelho deverá ser compatível com a Apple Intelligence, um conjunto de ferramentas de inteligência artificial que também funcionará com os iPhones 16 e 15. O design do novo SE será semelhante ao do iPhone 14, inclusive com o recorte para câmera na parte superior da tela, marcando uma transição em relação ao modelo atual, que se assemelha ao iPhone 8 e mantém o botão inicial.

Atualizações nos iPads e Macs também estão no radar

A Apple também prepara novos modelos do iPad Air, com codinomes J607 e J637, previstos para o mesmo período. Esses iPads terão melhorias internas e contarão com uma nova versão do acessório Magic Keyboard, para as versões de 11 e 13 polegadas do Air. O teclado trará alguns recursos que antes estavam disponíveis apenas no iPad Pro, expandindo as funcionalidades para os modelos mais acessíveis.

Além dos iPads, a Apple está desenvolvendo um novo iPad mini, codinome J410, que poderá ser lançado até o final de 2024. Enquanto o iPad Pro, atualizado recentemente com o processador M4, não deve receber uma nova versão tão cedo, já que o chip está à frente de outros modelos.

Outro destaque das próximas atualizações da Apple é a linha de computadores Mac, que receberá novos modelos ainda este ano, incluindo o Mac mini, MacBook Pro e iMac, todos com o processador M4. A Apple também planeja trazer o M4 para os MacBook Air, Mac Studio e Mac Pro durante 2025.