Documentos divulgados pelo Congresso dos EUA revelaram como a Apple conseguiu convencer a Amazon a colocar o Prime Video em seus sistemas, em 2016, no que representou a primeira grande ameaça à Netflix, que até então reinava absolua no mundo dos streamings.

E qual foi o segredo das negociação? Oferecer privilégios que outras empresas não tinham.

Quando um aplicativo entra na App Store, a loja virtual da Apple, a empresa costuma cobrar taxa de 30% a cada venda feita. Assim, se o aplicativo custar 1 dólar, a Apple fica com 30 cents para ela.

Mas segundo os documentos divulgados pelo Congresso americano, Eddy Cue, vice-presidente da marca, ofereceu para Jeff Bezos, CEO da Amazon, diminuir essa taxa pela metade no caso do Prime Video, para 15%.

Now we know how Apple convinced Amazon to finally put Prime Video on the App Store in 2017: Apple agreed to only take 15% of revenue from Prime Video subscriptions made on iOS, versus the 30% they were taking from others. https://t.co/vscPLYKFe2 pic.twitter.com/75e46VGiai — Mark Gurman (@markgurman) July 29, 2020

Essa não foi a única vantagem para a Amazon. Um e-mail da época mostra que Cue, em uma reunião com Bezos, também teria oferecido benefícios como o aplicativo do Prime Video ser compatível tanto no iOS quanto na AppleTV, liberar a assistente-virtual Siri para ativar programas a partir do comando de voz “watch ‘nome do programa'” e cobrar a taxa de 15% para compras dentro do Amazon Prime somente de novos assinantes do streaming.

Com essas vantagens, o acordo foi fechado, e donos de produto Apple puderam assistir ao Prime Video desde então.

Concessões como essas ao Prime Video costumam ser raríssimas. A Apple costuma ser bastante restritiva em relação à concorrência. Ela não permite, por exemplo, que os usuários do iPhone comprem no Google Filmes nem no aplicativo do Kindle, da Amazon.

Além disso, o interesse da Apple pelo Prime Video aconteceu a despeito de a empresa ter um serviço próprio de streaming: o Apple TV+.