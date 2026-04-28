Otter transforma app de atas em buscador corporativo com integração a Gmail e Salesforce

A Otter, conhecida por seu aplicativo de transcrição e resumo de reuniões, anunciou uma nova estratégia para se posicionar como plataforma de produtividade corporativa. A empresa agora passa a operar como cliente de MCP, sigla para Model Context Protocol, permitindo busca integrada em diferentes sistemas usados por empresas.

Com a novidade, usuários podem conectar contas de Gmail, Google Drive, Notion, Jira e Salesforce e consultar essas informações junto com os dados das reuniões já armazenadas no Otter.

A empresa afirma que o objetivo é deixar de ser apenas uma ferramenta de anotações automáticas e se tornar um espaço de trabalho completo, onde profissionais concentram informações, tomam decisões e automatizam tarefas.

Além da busca unificada, o sistema também permite ações práticas, como enviar resumos de reuniões para o Notion ou criar rascunhos de e-mail no Gmail diretamente a partir da interface.

Nos próximos meses, a plataforma também deve ganhar integração com Microsoft Outlook, Teams, SharePoint e Slack.

A empresa também redesenhou seu assistente de IA, que agora permanece visível em toda a interface e consegue entender o contexto da tela em uso, como uma reunião específica ou um canal de trabalho.

Isso permite que o usuário faça perguntas em tempo real sem precisar trocar de ambiente, ampliando o uso do sistema como uma camada contínua de produtividade.

O movimento acompanha uma tendência entre empresas de IA corporativa: sair da simples automação de tarefas isoladas e disputar espaço como centro operacional do trabalho digital.

Mercado de notas de reunião busca novo modelo de receita

Aplicativos como Read AI, Fireflies.ai, Fathom e Granola também avançam na mesma direção, tentando justificar crescimento e valuation além da simples transcrição de chamadas.

A lógica é que apenas resumir reuniões deixou de ser suficiente para sustentar modelos de negócio mais ambiciosos. O foco agora está em consolidar dados de diferentes fontes e transformar a IA em ferramenta de decisão.

Com 35 milhões de usuários, a Otter tenta consolidar essa transição e ampliar sua presença no mercado corporativo, onde integração e recorrência financeira costumam valer mais do que recursos isolados.