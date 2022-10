App Store, da Apple, exibirá mais anúncios a partir da próxima semana

Na próxima vez que você quiser baixar um aplicativo no seu iPhone, prepare-se para ver mais anúncios enquanto escolhe o programa.

A publicidade na loja terá um reforço a partir de 25 de outubro, quando a Apple começará a lançar duas categorias de anúncios adicionais na App Store, de acordo com o site MacRumors.

Em todos os países fora da China, a empresa planeja começar a vender espaço publicitário na guia “Hoje” e na parte inferior das listagens de aplicativos individuais.

Assim que implementados, os anúncios apresentarão um ícone com fundo azul para diferenciá-los de outras recomendações.

Embora a Apple venda anúncios de busca na App Store desde 2016, a aba Hoje era reservada para recomendações da equipe editorial da empresa.

“Com um anúncio da guia Hoje, seu aplicativo pode aparecer com destaque na primeira página da App Store, tornando-o um dos primeiros conteúdos que os usuários veem quando iniciam sua visita à App Store”, afirma a empresa em uma página de suporte.

A expansão faz parte de um esforço mais amplo da empresa para expandir seus negócios de publicidade.

De acordo com um relatório recente de Mark Gurman, da Bloomberg , a empresa espera quase triplicar sua receita de publicidade para US$ 10 bilhões anualmente nos próximos anos. Além de mais anúncios na App Store, a empresa planeja lançar anúncios de pesquisa para o Maps no futuro próximo.