App do Magalu tem botão discreto para denunciar violência doméstica

O aplicativo do Magazine Luiza tem um botão para denunciar casos de violência doméstica. O recurso chegou ao app, disponível para smartphones com sistema operacional Android e iPhone, em março de 2019, mas ganhou destaque durante a quarentena do novo coronavírus.

A função foi lembrada pela empresa nas redes sociais nesta semana e se tornou um dos tópicos mais comentados no Twitter.

“Ei, moça! Finja que vai fazer compra no app Magalu. Lá tem um botão para denunciar a violência contra a mulher”, disse o Magazine Luiza em seu perfil no Instagram.

Discreto, o botão para denunciar agressões domésticas fica no menu “Sua conta” do aplicativo.

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza disse ao Estadão que houve aumento no uso do recurso do aplicativo. “O crescimento do número de denúncias foi de quase 400% em maio deste ano em relação ao mesmo período de 2019 e em relação a abril também”, afirmou Trajano.

Na quarentena, aumentaram os casos de violência doméstica no Brasil. Um relatório divulgado pelo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que os atendimentos da Polícia Militar a mulheres que foram vítimas de violência subiram 44,9% em março no estado de São Paulo em relação ao mesmo período no ano passado. Os feminicídios também subiram de 14 para 19 no estado, um crescimento de 46,2%.