Após trimestre conturbado, big techs apresentam resultados nesta quinta

Com exceção da Microsoft, que já revelou seus resultados financeiros do trimestre no início desta semana, as principais gigantes da tecnologia dos Estados Unidos vão divulgar nesta quinta-feira (29) seus resultados financeiros do terceiro trimestre deste ano. Com um trimestre conturbado, Apple, Amazon, Google e Facebook precisam provar que seus negócios podem sobreviver à pressão.

As quatro empresas cresceram abruptamente durante a pandemia do novo coronavírus, mas enfrentam a pressão de órgãos reguladores de mercado nos Estados Unidos por práticas anticompetitivas. O questionamento é como isso vai se refletir nos resultados durante os meses de julho, agosto e setembro deste ano.

Quer acompanhar as principais notícias do mercado com análises de qualidade? Assine a newsletter de EXAME Research.

Este será também o primeiro balanço da Apple após o lançamento do iPhone 12. A empresa de Cupertino que já se valorizou mais de 50% desde o começo do ano pode ter queda de 1% na receita do trimestre ante o mesmo período de 2019. Isso significa algo em torno de 63 bilhões de dólares. O lucro por ação, de 3,03 dólar no terceiro trimestre de 2019, deve sofrer queda de até 7%.

Pelos lados da Amazon, a expectativa é de que a companhia de Jeff Bezos apresente receita de 92 bilhões de dólares, um aumento de mais de 30% em relação ao ano passado quando o valor ficou em 70 bilhões de dólares para o trimestre. O lucro por ação, que já havia praticamente dobrado no segundo trimestre deste ano, deve manter o crescimento agressivo com uma taxa de 7,29 dólares por papel.

A Alphabet precisa dar uma resposta para os acionistas após ver a receita com publicidade registrar queda pela primeira vez em 22 anos. A controladora do Google registrou queda de 1,9% na receita do segundo trimestre deve reverter a queda para uma alta de 13,9% no indicativo, que tem previsão de ser de 42,8 bilhões de dólares. O lucro por ação deve ficar em 14,78 dólares por papel, alta de 13,7%.

Os resultados da empresa de Mark Zuckerberg, por sua vez, devem aumentar 12%% no trimestre, para 19,8 bilhões de dólares. O lucro por ação, do Facebook, porém, deve cair 1,6% no trimestre, para 2,32 dólares por papel. São resultados bem diferentes dos registrados no segundo trimestre, quando a empresa de Menlo Park teve aumento de 10,7% no faturamento e de 9,4% no lucro por ação.