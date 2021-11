Após ter gameplay vazada, GTA Trilogy é oficialmente lançado

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Desde a madrugada desta quinta-feira, 11, os fãs da franquia de jogos GTA, da Rockstar, já podem comprar e baixar a trilogia remasterizada dos famosos três títulos que foram lançados primeiramente para o PlayStation 2.

Apesar da desenvolvedora prometer gráficos atualizados e controles com comando similares à GTA V, o mais recente da série, parte da expectativa foi frustrada após vídeos com cenas da gameplay serem vazadas no YouTube, e mostrarem que o trabalho de melhorias foi bastante tímido.

Contudo, serão mais 100 horas de conteúdo, dividido entre os três jogos que, mesmo com a idade, não caíram no esquecimento do público gamer.

A compilação deve turbinar ainda mais os números de vendas da Take-Two Interactive, empresa-mãe da Rockstar Games, que, até agosto, já vendeu mais de 350 milhões de cópias da série toda, arrecadando quase 10 bilhões de dólares.

No total, 150 milhões delas foram só de GTA V, lançado originalmente em 2013, considerado o segundo mais vendido de todos os tempos, atrás apenas de Minecraft.

Os jogos GTA Trilogy, muito além do sucesso que já obtiveram, vieram à luz mais uma vez para atender a alta demanda por jogos no mundo todo. Com a pandemia, os estúdios não conseguiram produzir na mesma intensidade que antes, e passou a fazer sentido o lançamento de versões atualizadas de jogos antigos.

E não falta público: no Brasil, o setor de games experimentou uma expansão de 140% em 2020, em comparação com o mesmo período no ano anterior.

There’s less than one week until Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arrives on November 11.

Pre-loading is now available through the Microsoft Store and Nintendo eShop. PlayStation Store pre-load begins November 6 at midnight. https://t.co/pY4IBfDjHi pic.twitter.com/MdGrLHbYb8

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 5, 2021