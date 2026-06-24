Bolsonaro disse à polícia que não poderia ficar desarmado porque 'tinha três mulheres em casa'

Uma declaração de Jair Bolsonaro durante depoimento à Polícia Civil levou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedir a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre um possível descumprimento das condições da prisão domiciliar do ex-presidente.

Segundo informações encaminhadas ao Supremo, Bolsonaro afirmou aos investigadores que manteve uma arma em sua residência porque “não podia ficar desarmado” e que havia “três mulheres em casa”.

A fala foi citada por Moraes em despacho divulgado nesta quarta-feira, 24, ao determinar que a PGR avalie se o episódio pode configurar falta grave durante o cumprimento da prisão domiciliar humanitária.

Arma foi apreendida em abordagem policial

O caso teve início após uma pistola Glock 9mm registrada em nome de Bolsonaro ser apreendida durante uma fiscalização de trânsito no Distrito Federal.

A arma estava em um veículo conduzido por um militar que integra a equipe responsável pela segurança do ex-presidente.

Após a apreensão, a Polícia Civil abriu investigação para esclarecer as circunstâncias em que o armamento deixou a residência de Bolsonaro e passou a ser transportado pelo militar.

O que será analisado

Ao solicitar manifestação da PGR, Moraes indicou que pretende avaliar se a situação tem repercussão sobre o regime domiciliar atualmente cumprido pelo ex-presidente.

A legislação prevê sanções para presos que mantenham sob sua posse instrumentos capazes de causar dano físico a terceiros em desacordo com as condições impostas pela Justiça.

A análise do caso, porém, dependerá das conclusões da investigação e do parecer da Procuradoria-Geral da República.

Defesa diz que não houve irregularidade

A defesa de Bolsonaro sustenta que o episódio não altera sua situação jurídica.

Segundo os advogados do ex-presidente, as medidas determinadas pelo STF não incluíam obrigação de entrega de armas registradas em seu nome.

Os defensores também afirmam que Bolsonaro não determinou que o armamento fosse retirado da residência e transportado para outro local.

Após receber a manifestação da PGR, Moraes deverá decidir se o episódio terá algum impacto sobre as condições da prisão domiciliar do ex-presidente.

*Com O Globo