Aplicativos do iPhone e do iPad vão funcionar no Mac, da Apple

A partir da próxima geração do Mac, o computador da Apple, será possível rodar os mesmos aplicativos de seu iPhone e iPad em seu laptop. Entre os apps mostrados no evento que acontece nesta terça-feira, 10, estão o popular jogo Among Us, o streaming HBO Max, ainda não disponível no Brasil.

A novidade, muito esperada pelos usuários do Mac, no entanto, dependerá da boa vontade dos desenvolvedores dos aplicativos — e, aparentemente, alguns já pularam fora, entre eles a Netflix e o YouTube.

Segundo os desenvolvedores que participaram do evento, a transição do iOS para o MacOS (sistema operacional dos laptops da Apple) foi “fácil” e feita em apenas um dia. Outros aplicativos disponíveis são o Photoshop e o Lightroom, da Adobe, entre outros jogos, como o Affinity.

Também foi anunciado no evento que a Rosetta, tradutor criado inicialmente para permitir que aplicativos PowerPC rodassem em Macs com processadores Intel, ganhará uma nova versão. Segundo a Apple, alguns aplicativos que demandam uma qualidade de gráficos melhor “vai performar melhor com a Rosetta”.

A companhia também afirmou que outros apps funcionam melhor na emulação da Rosetta com base no chip ARM, em vez de no x86, que era da Intel. Apesar disso, os aplicativos podem passar por problemas e devem ser mais lentos, ao menos no começo, uma vez que seus códigos precisarão ser traduzidos enquanto eles rodam.

Em junho, Tim Cook, o CEO da Apple, anunciou que os Macs não usariam mais os processadores da Intel e passariam a fabricar seus próprios chips. O novo chip da Apple, chamado de M1, será utilizado na nova geração dos laptops da companhia